Deloitten mukaan yrityskauppamarkkina alkoi vilkastua viime vuoden loppupuoliskolla ja vauhti jatkuu edelleen.

Yhdysvaltalainen maalijätti PPG Industries on ostamassa maaliyhtiö Tikkurilan, josta kehkeytyi vuodenvaihteessa tarjouskilpailu.­

Koronakriisi ei ole suinkaan estänyt yrityskauppojen toteutumista, vaikka käytännön järjestelyihin on tullut isoja muutoksia.

Konsulttiyhtiö Deloitten mukaan viime vuoden viimeinen neljännes oli yrityskaupoissa erittäin vilkas Euroopassa. Yhtiön tekemän selvityksen mukaan yrityskauppoja on tehty nyt alkuvuoden aikana koko maailmassa noin 35 miljardilla eurolla.

Erityisesti teknologia-alaa kohtaan on suurta kiinnostusta. Pandemia on vaikuttanut tähänkin siten, että digiosaamisen merkitys on korostunut. Deloitte ennustaa, että teknologia-ala kiinnostaa tänä vuonna laajasti ja houkuttelee finanssi- ja teollisuussijoittajia.

”Lisäksi seuraamme mielenkiinnolla terveydenhuoltoalan vilkasta yrityskauppa-aktiviteettia ja näemme perusteollisuuden terveillä yrityksillä olevan valoisat näkymät”, Deloitten yritysrahoituspalveluiden johtajan Henrik Wickström sanoo tiedotteessa.

Yrityskauppojen toteuttamista ovat Wickströmin mukaan lisänneet epävarmuuden väheneminen, alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus. Myös viime keväästä alkanut hiljaisempi jakso on johtanut patoutuneen kysynnän purkautumiseen.

”Yrityskauppa-aktiviteetti kasvoi viime vuoden loppupuolella voimakkaasti ja tämä trendi jatkuu edelleen”, Wickström sanoo.

Wickström uskoo poikkeuksellisen vahvaan yrityskauppanäkymään myös Suomessa.

Korona-aika on muuttanut yritysjärjestelyjen toteutustapoja. Perinteisesti järjestelyt ovat vaatineet tapaamisia, kasvokkaisia neuvotteluja ja kaupan kohteena oleviin tiloihin tutustumista paikan päällä.

Wickströmin mukaan osa pandemian vaikutuksista yrityskauppojen läpivientiin ovat pysyviä. Myös yrityskaupoilla on opeteltu erilaisia etäjärjestelyjä.

”Aikaisemmin satojen miljoonien yritysjärjestely tapaamatta yritysjohtoa ja omistajia kasvokkain olisi tuntunut täysin mahdottomalta ajatukselta. Nyt toimimme näin virtuaalimaailmassa ja se sujuu erittäin hyvin”, Wickström sanoo.

Deloitten mukaan yrityskaupoissa yhä tärkeämpää on kauppahinnan lisäksi prosessin toteutumisvarmuus. Osassa kaupoista toteutumisvarmuus on jopa hintaa tärkeämpi.