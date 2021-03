Autokaupan selvityksen mukaan viisikymppiset ovat ainoa ikäryhmä, jossa tuoreiden autohankintojen osuus kasvoi vuodentakaisesta.

Aiempaa useampi viisikymppinen hankki auton koronavuonna, ilmenee autokauppa Kamuxin toteuttamasta Suomalaiset autokaupoilla 2021 -selvityksestä.

Vuosi sitten vastaavassa selvityksessä 13 prosenttia 45–54-vuotiaista vastaajista kertoi omistaneensa nykyisen autonsa alle vuoden. Nyt tehdyssä kyselyssä osuus kasvoi 18 prosenttiin.

Vain nuorimmista, 18–24-vuotiaiden ikäryhmän vastaajista useampi eli 19 prosenttia oli hankkinut autonsa vuoden sisällä.

”Koronavuosi on kiihdyttänyt viidenkympin tienoilla olevien vastaajien autonhankintaa”, Kamuxin maajohtaja Ilkka Virtanen sanoo tiedotteessa.

Virtasen mukaan taustalla on esimerkiksi se, että korona-aika on lisännyt matkailua ja vapaa-ajan viettoa kotimaassa. Uusi auto on tullut tarpeeseen mökille, harrastuksiin tai luontokohteisiin liikkumisessa.

Koronakriisi hiljensi autokauppaa viime keväänä. Vaikutukset autojen ensirekisteröinteihin alkoivat näkyä viime vuoden maaliskuussa ja vaikutus oli suurimmillaan huhti–kesäkuussa. Esimerkiksi toukokuussa ensirekisteröitiin 53 prosenttia vähemmän henkilöautoja kuin edellisinä vuonna vastaavana aikana.

Uusien henkilöautojen kauppa elpyi helmikuussa. Tuolloin rekisteröitiin yhteensä 8 170 uutta henkilöautoa, mikä on 1,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Viisikymppiset ovatkin Kamuxin selvityksessä ainoa tarkasteltu ikäryhmä, jossa tuoreiden autohankintojen osuus kasvoi vuodentakaisesta. Erityisesti nuorten aikuisten autohankinnat ovat vähentyneet.

”Koronan mukanaan tuoma epävarmuus on saattanut heijastua erityisesti nuoreen ikäpolveen, niin että auton hankkiminen on ollut erityisen tarkan harkinnan alla”, Virtanen sanoo.

Kysely toteutettiin Bilendin ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Lopulliseen kohderyhmään kuului 1 005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.