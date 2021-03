Aurinkosähköyhtiö Valoen ja ohjelmistoyhtiö Solteqin osakkeiden arvostus nousee Helsingin pörssissä vauhdilla.

Helsingin pörssin alkuviikko on tuonut sijoittajille voittoja. Helsingin pörssin yleisindeksi nousi maanantaina 1,2 prosenttia. Tiistaina yleisindeksi oli kello 13.45 mennessä noin 0,7 prosentin nousussa.

Kovimmassa nousussa oli tiistaina aurinkosähköteknologiaan erikoistunut Valoe. Yhtiön osakkeen hinta on noussut päivän aikana yli 19 prosenttia.

Valoe on pieni pörssiyhtiö. Sen markkina-arvo on tällä haavaa noin 32 miljoonaa euroa.

Myös ohjelmistoyhtiö Solteqin osake on noussut tiistaina rytisten. Yhtiön osakkeen arvo on noussut päivän aikana lähes 18 prosenttia. Myös Solteq on pieni yhtiö. Sen markkina-arvo on noin 110 miljoonaa euroa.

Päivän suurimpien putoajien joukkoon kuuluu mediayhtiö Keskisuomalainen. Sen osakkeen arvosta on kadonnut lähes 3 prosenttia.