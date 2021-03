Bank of American indikaattori on ollut viimeksi yhtä lähellä varoituksen antamista kesällä 2007.

Luottamus ja odotukset Yhdysvaltain osakemarkkinoilla ovat kohonneet korkealle. Vastaavantasoinen markkinahuuma on menneinä aikoina viitannut tulevaan laskumarkkinaan.

Tilannetta kuvaa amerikkalaispankki Bank of American markkinaoptimismia mittaava Sell Side -indikaattori, joka on erittäin lähellä myyntivaroituksen lähettämistä. Bank of American indikaattori nousi helmikuussa 59,2 prosenttiin, mikä on enää 1,1 prosenttiyksikön päässä Myy-signaalin lähettämisestä.

Indikaattori oli yhtä lähellä myyntivaroituksen antamista kesäkuussa 2007. Bank of American strategit kirjoittavat Bloombergin mukaan, että kesän 2007 jälkeen osaketuotot olivat vuositasolla keskimäärin 13 prosenttia miinuksella.

Pankki mittaa indikaattorissaan Wall Streetin osakestrategien optimismia ja sen tavoitteena on ilmaista sitä, miten ylimitoitettua tämä usko hyvän markkinakehityksen jatkumiseen on.

Viime viikolla Yhdysvalloissa osakkeet halpenivat, koska reaalikorot olivat koholla. Maanantaina huolet näyttivät jo haihtuneen, kun teknologiapainotteinen Nasdaq Composite -indeksi sekä Yhdysvaltain suuryhtiöitä edustava S&P 500 -indeksi vahvistuivat New Yorkin pörssissä.

Tällä hetkellä indikaattori ei siis vielä ole myy-tilassa. Pankin nykyisen ennusteen mukaan seuraavien 12 kuukauden tuotot ovat keskimääräistä matalammalla, mutta edelleen maltillisella tasolla.