Rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijatalon Sitowisen on jo aiemmin odotettu listautuvan pörssiin.

Sitowise on mukana muun muassa Kruunusillat raitiotie -allianssin osapuolena. Muut osapuolet ovat Helsingin kaupunki, YIT, NRC Group, Ramboll ja Sweco Infra & Rail.­

Rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sitowise kertoo suunnittelevansa osakkeidensa listaamista Helsingin pörssiin.

Sitowisen listautumisaikeet eivät tule täytenä yllätyksenä, vaan yhtiötä on markkinoilla odotettu pörssilistoille.

Sitowisen liikevaihto oli viime vuonna noin 160 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA noin 20,6 miljoonaa euroa. Liikevoittoa yhtiö teki 18,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto ja liikevoitto ovat tilintarkastettuja.

Sitowisella työskentelee yli 1 900 työntekijää ja se toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on tukea yhtiön kasvustrategian toteuttamista. Yhtiön suurin omistaja on sijoitusyhtiö Intera Partnersin rahasto Intera Fund III. Lisäksi Sitowisella on yli 200 työntekijäomistajaa.

Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma kehuu listautumisaikeista kertovassa tiedotteessa, että yhtiö on kasvanut vahvasti ja kannattavasti niin orgaanisesti kuin yritysostoin. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuosina 2018–2020 keskimäärin 12,9 prosenttia vuodessa.

”Me Sitowisella työskentelemme maailmaa ohjaavien suurten muutosten, kuten kaupungistumisen, digitalisaation ja ilmastokysymysten ytimessä. Koemme, että kestävien ja älykkäiden elinympäristöjen suunnittelu, jos mikä, on tulevaisuuden ala”, Eloholma sanoo.

Sitowisen hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara toteaa, että yhtiöllä on erinomaiset edellytykset kansainväliseen kasvuun, koska se työskentelee maailmanlaajuisesti koskettavien haasteiden parissa.

Sitowise kertoo, että suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan yhtiön noin 75 miljoonan euron osakeannista sekä osakemyynnistä, jossa eräät Sitowisen osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Sitowisen nykyisten velkojen takaisinmaksuun ja kasvustrategian tukemiseen, mukaan lukien yritysostojen rahoittaminen.