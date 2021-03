Keskuspankkien antama valtava tuki lähinnä siirsi pääomamarkkinoiden perusongelmien ratkaisemista eteenpäin, joten vuosi 2020 tulee jättämään vielä pitempiaikaisemman jäljen, 58 miljardin euron salkkua hoitava Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari sanoo.

Suomalaisten säästämän työeläkevarallisuuden määrä kasvoi vaikeana koronavuonna 2020. Asia varmistui keskiviikkona, kun kunta-alan eläkkeiden sijoittamisesta vastaavan Keva kertoi saaneensa sijoituksilleen 4,7 prosentin tuoton, mikä merkitsee 2,7 miljardin euron lisäystä verrattuna vuoden 2019 loppuun.

Työeläkelaitos Kevan hallinnoiman sijoitussalkun koko oli vuoden lopussa ennätyksellinen eli 58 miljardia euroa.

Kaikkien muidenkin suurten työeläkesijoittajien sijoitussalkku oli viime vuodenlopulla suurempi kuin vuoden 2019 lopulla. Näin siitäkin huolimatta, että oloneuvoksille maksettujen eläkkeiden summa oli suurempi kuin sisään kerättävien työeläkemaksujen määrä 2020.

Vaikka vuosi 2020 oli sijoittajille erinomainen Suomen suurin eläkesijoittaja odottaa ongelmia tulevaisuudessa, vaikka ”poikkeuksellisesta” vuodesta 2020 selvittiin hyvin maaliskuun osakekurssien pohjakosketuksen jälkeen.

”Pohjakosketus oli kuitenkin tosi nopea ja markkinoilla käynnistyi nousu, jollaista ei myöskään ole ennen nähty. Pääomamarkkinoiden nousu ei kuitenkaan perustunut niinkään reaalitalouden korjautumiseen, vaan julkisten toimijoiden, etenkin keskuspankkien massiiviseen tukeen”, Kevan sijoitusjohtaja Ari Huotari muotoilee Kevan tiedotteessa.

Ari Huotari­

Huotarin mukaa ”toimilla lähinnä siirrettiin pääomamarkkinoiden perusongelmien ratkaisemista eteenpäin”.

”Joten vuosi 2020 tulee jättämään vielä pitempiaikaisemman jäljen”, Huotari ennakoi.

Huotari sanoo Helsingin Sanomille, että osakemarkkinat ovat nyt nousseet ennätyksellisen korkealle johtuen pitkälti keskuspankkien ja muiden julkisten toimijoiden massiivisista rahallisista tuista.

”Kuitenkin samanaikaisesti korona on runnellut reaalitaloutta laajasti. Koronarokotteiden jakelussa on ollut ongelmia ja olemassa olevien rokotteiden toimivuus eri virusmuunnoksiin on kysymysmerkki”, hän muotoilee.

Huotarin mukaan riskipitoiset sijoitukset nousseet laajasti eli samaan aikaan kun reaalitalous köhii.

”Ja voi köhiä vielä aika tovin”, Huotari arvioi.

Huotarin mukaan pääomamarkkinoiden toimintaa koettelee samaan aikaan historiallisen alhainen korkotaso, joka on isolta osin negatiivinen.

”Miten miinuskorkomaailmasta päästään takaisin normaaleille korkotasoille, mitä ne tulevaisuudessa sitten ovatkaan? Ja miten inflatoituneet pääomamarkkinat käyttäytyvät, jos tai kun massiivista rahavirtaa markkinoille leikataan?” Huotari kysyy.

Hän muistuttaa, että samaan aikaan maailmantaloudessa yleinen velkaantuminen on kasvanut rajusti.

”Miten esimerkiksi julkinen sektori maailmanlaajuisesti edes kestäisi korkotason isompaa nousua? Miten pääomamarkkinat saadaan normaalimpaan tilaan ilman mahdollisia rajuhkojakin shokkeja?” Huotari jatkaa.

Helmikuussa kävi ilmi, että isojen työeläkeyhtiöiden saama tuotto eläkesijoituksille repesi kahteen kastiin viime vuonna. Kun suurin työeläkeyhtiö Ilmarinen sai tuottoa 7,1 prosenttia, toiseksi suurin työeläkeyhtiö Varma sai kasvatettua eläkevarallisuuden määrää 2,8 prosenttia vuonna 2020.

Samalla ero hoidettavan työeläkevarallisuuden määrässä kasvoi: Kun Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa eläkevarallisuutta hoidettavana 53,3 miljardia euroa, niin Varmalla se oli 50,2 miljardia euroa. Ero kahden kilpakumppani välillä on historiallisen suuri.

Suomen suurinta työeläkesalkkua hoitavan Kevan 4,7 prosentin tuotot osuivat Varman ja Ilmarisen tuottojen väliin. Kevan sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät pääomasijoitukset 11,6 prosenttia ja toiseksi parhaan pörssiosakkeet seitsemän prosenttia.

Selvästi vähemmän tuottivat korkosijoitukset 1,5 prosenttia ja koronasta kärsineet kiinteistösijoitukset, jotka olivat 0,7 prosentin tuotollaan nipin napin nollan yläpuolella.

Muista suurista työeläkeyhtiöistä poiketen Keva on laitos, jota eivät sido yhtä tiukat sijoituskehikot kuin yhtiömuotoisia eläkesijoittajia. Tämän vuoksi Keva eli entinen Kuntien eläkelaitos saattoi aloittaa työeläkeyhtiöitä runsaamman sijoitusten suuntaamiseen osakkeisiin ja ulkomailla 1980-luvulla, mikä on nyt johtanut ennätyssuuren 58 miljardin sijoitussalkun syntyyn.

Eläkevarallisuutta kasvatti 2020 myös kolmanneksi suurin työeläkeyhtiö Elo, joka on ollut joulukuusta lähtien Finanssivalvonnan asiamiehen valvonnassa. Fivan mielestä yhtiön sisälle tarvittiin asiamies, koska yhtiön hallitus ja muu johto toimi taitamattomasti ja varomattomasti kevään koronakriisissä.

Elon sijoitukset tuottivat 3,6 prosenttia, ja yhtiön eläkevarallisuuden markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa 25,9 miljardia euroa, kun vuoden 2019 lopulla se oli vähän pienempi eli 25,3 miljardia euroa.

Piskuinen työeläkeyhtiö Veritas sai eläkevaroille 5,6 prosentin tuoton viime vuonna.

Varman hedge-sijoitukset ovat painottuneet Yhdysvaltain asuntolainamarkkinoille, mistä koitui ainakin alkuvuonna 2020 suuria tappioita.