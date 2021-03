Amazon uudisti ostosovelluksensa kuvakkeen, mutta joutui tekemään muokkauksia epätoivottujen mielleyhtymien vuoksi.

Amazon muutti aivan vastikään uudistetun sovelluskuvakkeensa, koska monien kansalaisten mielestä se muistutti Adolf Hitleristä.

Verkkokauppajätti julkisti uudistetun kuvakkeen tammikuussa. Pahvilaatikon värisessä kuvakkeessa on mukana Amazonin logon hymyhuulet, joiden yläpuolella oli vaaleansininen, sahalaitainen teippiin viittaava kuvitus.

Joidenkin netin irvileukojen mielestä teippikuvitus muistutti niin kutsuttuja hammasharjaviiksiä, jotka yhdistetään nykypäivänä natsidiktaattori Adolf Hitleriin. Myös esimerkiksi koomikko ja elokuvantekijä Charles Chaplin tunnetaan vastaavista viiksistä roolissaan Pikku kulkurina.

Ennen uudistusta Amazonin ostossovelluksen kuvakkeessa olivat ostoskärryt. Kuvake näkyy älypuhelimissa ja tableteissa.

Kuvaketta on sittemmin muutettu niin, että sininen kuvio näyttää taitetulta teipiltä. Amazon kommentoi BBC:lle, että tammikuussa lanseerattua kuvaketta oli testattu käyttäjätutkimuksissa joissakin maissa ennen muutosta.

Amazon kertoo halunneensa suunnitella kuvakkeen herättämään innostusta, iloa ja toiveikkuutta.

Viiksikuvakkeen muutoksesta huomautti Twitterissä brittiläisen Guardianin teknologiatoimittaja Alex Hern.

Uudistus herätti myös keskustelua sosiaalisessa mediassa.

”Vanhempani käyttävät Amazonia melkein päivittäin. Nyt he ovat hukassa muutaman päivän. Kun he kysyvät, mihin Amazon on kadonnut, kehotan etsimään pahvi-Hitleriä”, eräs twiittaaja totesi BBC:n mukaan.

”Amazonille valitettavaa on, että pakettiteippi alkuperäisessä logossa tullaan välittömästi yhdistämään hitlermäisiin viiksiin. Se muoto on ikuisesti painunut mieliimme sellaisena. Se ei ole paras mielleyhtymä brändille, joka haluaa luoda iloa oven kynnyksellä”, suunnittelutoimisto Coley Porter Bellin toimitusjohtaja Vicky Bullen sanoo BBC:n mukaan.