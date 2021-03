Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mielestä nyt kaivataan analyysia siitä, mitä voidaan tehdä jatkossa paremmin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) luonnehtii Nesteen jätti-investoinnin todennäköistä karkaamista Porvoon sijaan Rotterdamiin pettymykseksi.

Neste suunnittelee uusiutuvan diesel-jalostamon rakentamista joko Porvooseen tai Rotterdamiin. Kauppalehti kertoi keskiviikkoaamuna, että Neste on kallistumassa Rotterdamin puoleen.

Myös HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Rotterdam näyttää Porvoota todennäkösemmältä sijainnilta jalostamolle.

Lintilä luonnehti tilannetta haastavaksi. Hän myös korosti, että Neste on pörssiyhtiö, joka tekee itsenäisesti päätöksensä. Hän sanoi, että olisi pettymys, mikäli Neste perinteisenä suomalaisena yhtiönä päätyisi perustamaan jalostamonsa jonnekin muualle kuin Suomeen.

”Näitä on koko ajan liikkeellä. Käydään globaalia kisaa erilaista investoinneista. -- On hienoa että Suomi on vaihtoehtona. Tietysti tämä on pettymys, ilman muuta. Mutta mitä me voidaan tehdä jatkossa paremmin, täytyy analysoida se, mitkä ovat syyt, mikäli eivät päädy Suomeen”, sanoi elinkeinoministeri Lintilä kävellessään hallituksen koronavirustoimia koskeviin neuvotteluihin Säätytaloon.

Helmikuun lopussa Lintilä sanoi HS:n haastattelussa, että elinkeinoministeriön pöydällä on 5–6 miljardiluokan investointihanketta.

Lue lisää: Suomi voi saada lähiaikoina useita miljardi-investointeja – ”Meillä on pöydällä 5–6 miljardiluokan hanketta”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä HS:n haastattelussa

Nesteeltä korostettiin keskiviikkona HS:lle, ettei päätöstä sijoituspaikasta ole vielä tehty. Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Jalonen (sd) kertoi HS:lle olleensa järkyttynyt uutisesta. Hänen mukaansa kaupunki on viimeksi maanantaina ollut yhteydessä Nesteen kanssa, eikä yhtiö ole millään tavoin antanut ymmärtää, ettei investointia Porvooseen tule.

”Olemme edelleen siinä käsityksessä, että olemme mukana kisassa”, Jalonen sanoi.

Nesteen on määrä julkistaa jalostamon sijaintipaikka vielä maaliskuussa. Investoinnin hintalappu liikkuu miljardiluokassa.