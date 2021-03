Finnairin mukaan tietomurto ei ole tapahtunut sen järjestelmissä. Yhtiö kehottaa kuitenkin asiakkaitaan vaihtamaan salasanaansa.

Ainakin osa lentoyhtiö Finnairin asiakkaista on joutunut tietomurron kohteeksi. Finnairin asiakkailleen lähettämän sähköpostiviestin mukaan tietomurto ei kohdistu Finnairin omiin tietoturvajärjestelmiin.­

”Kirjoitamme sinulle kertoaksemme, että joitakin Finnairin kanta-asiakasjärjestelmän tietojasi on valitettavasti ollut mukana tietomurrossa, joka on kohdistunut kumppanilentoyhtiöidemme käyttämään kolmannen osapuolen, SITA:n tietojärjestelmään. SITA tuottaa tietojärjestelmäpalveluja suurelle joukolle lentoyhtiöitä ja lentoasemia”, yhtiö kirjoittaa asiakkailleen lähettämässä sähköpostiviestissä.

Yhtiön sähköpostiviestin mukaan Finnair sai tiedon tietomurrosta viime viikonlopun aikana. Finnair sanoo aloittaneensa asian tutkimisen välittömästi.

”Olemme todella pahoillamme huolesta, jonka tämä tilanne saattaa aiheuttaa”, yhtiö kirjoittaa asiakkailleen lähettämässä viestissä.

Yhtiön muksaan se ei käytä hyökkäyksen kohteeksi joutunutta palvelua. Se jakaa kuitenkin kanta-asiakastietojaan murron kohteeksi joutunutta palvelua käyttävien lentoyhtiöiden kanssa.

”Tietomurron kohteena olevat tiedot sisältävät kanta-asiakkaan nimen, tittelin, kanta-asiakasnumeron, kanta-asiakastason ja joidenkin asiakkaiden osalta myös ateria- ja istumapaikkatoiveen. Mitään muita tietoja, kuten yhteystietoja, maksukorttitietoja tai salasanoja, ei ollut mukana”, yhtiö kirjoittaa asiakkaille lähetetyssä sähköpostiviestissä.

Yhtiön mukaan murron kohteena olevilla tiedoilla ei pysty kirjautumaan esimerkiksi Finnairin kanta-asiakasjärjestelmään tai muuten väärinkäyttämään Finnair Plus -palveluita. Finnair Plus on yhtiön kanta-asiakasohjelma. Kyseiseen palveluun kirjautuminen vaatii yhtiön mukaan aina salasanan. Finnair korostaa, ettei se jaa salasanatietoja kumppanilentoyhtiöidensä kanssa.

Finnairin arvion mukaan riski tietojen väärinkäytölle on ”vähäinen”. Yhtiö perustaa arvionsa selvitykseensä, saamiinsa tietoihin sekä murron kohteeksi joutuneiden tietojen luonteeseen. Yhtiö kertoo asiakkailleen myös, ettei se ole havainnut Finnair Plus -tilien epätavallista käyttöä.

”Normaalina varotoimenpiteenä suosittelemme kuitenkin, että vaihdat Finnair Plus -salasanasi”, yhtiö kirjoittaa asiakkailleen.

”On hyvä tietää, että me Finnairilla emme koskaan ota yhteyttä sinuun tiedustellaksemme kirjautumistietojasi. Voit myös parantaa tietosuojaasi ottamalla käyttöön vahvistetun kirjautumisen profiilissasi osiossa Vahvistettu kirjautuminen.”

Finnair kertoo jatkavansa tapauksen tutkimista ja seuraavansa ”tilannetta tarkasti”. Yhtiö kertoo myös tehneensä murrosta tietosuoja-asetuksen vaatiman ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle.