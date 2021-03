Analyytikot purkivat ID3:n osiin ja totesivat, että autolla on kaikki edellytykset kilpailla Teslan kanssa.

Volkswagenin täyssähköinen ID3 on uskottava haastaja Teslalle, arvioi UBS-pankki. UBS:n analyytikoiden mukaan ID3 on uskottavin sähköauto, jonka yksikään perinteinen autovalmistaja on tähän mennessä tuonut markkinoille.

Arvio perustuu varsin perusteelliseen metodiin: analyytikot purkivat auton osiin ja kävivät sen läpi komponentti komponentilta.

Tämän pohjalta analyytikot arvioivat, että auto on kustannuksiltaan täysin kilpailukykyinen Teslan mallien kanssa ja energiatehokkuudeltaan se on luokkansa paras. UBS arvioi, että ID3:n myyntikate – myyntihinnan ja tuotantokustannusten ero – Volkswagenille on 15 prosentin luokkaa, lähes yhtä korkea kuin perinteisellä polttomoottorilla varustetulla Golfilla.

”Volkswagen ei ehkä ole sähköautojen Apple, vaan Samsung, jolla on kannattavia, suuren volyymin sähköautobrändejä”, UBS:n analyytikko Patrick Hummel sanoo uutistoimisto Bloombergin mukaan.

ID3:n toimitukset alkoivat viime vuonna, ja auto nousi heti Euroopan kolmanneksi myydyimmäksi sähköautoksi. Sitä myytiin lähes 57 000 kappaletta. Suomessa toimitukset alkavat tänä vuonna.

ID3 on ensimmäinen auto, joka perustuu Volkswagenin puhtaasti sähköautoille kehitetylle MEB-alustalle. Auton kilpailukykyisyys perustuu juuri alustaan.

Alusta on muokattavissa myös isompien autojen tarpeisiin. Tänä vuonna yhtiö tuo markkinoille samalle alustalle rakennetun sähköisen katumaasturin ID4:n.

Samaa alustaa käyttävät myös muut konsernin merkit kuten Audi ja Škoda. Muista autovalmistajista Ford on kertonut rakentavansa omat sähköautonsa MEB-alustalle.

Analyysinsa pohjalta UBS nosti Volkswagenin osakkeen tavoitehintaa kertaheitolla 200 eurosta 300 euroon. Tavoitehinta tarkoittaa tasoa, jolle analyytikko uskoo osakkeen nousevan 12 kuukauden sisällä.

Muut analyytikot eivät usko yhtä vahvaan kurssinousuun. Analyytikoiden mediaanitavoitehinta Volkswagenin osakkeelle on 191 euroa.

UBS:n tavoitehinnan nosto sai myös Volkswagenin osakekurssin nousuun. Torstaina puolenpäivän aikaan Volkswagenin osake maksoi noin 211 euroa.

Volkswagenin toimitusjohtaja Herbert Diess iloitsi Twitterissä, että yhtiön markkina-arvo yli sadan miljardin euron ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015. Tuolloin Volkswagen jäi kiinni massiivisesta päästöhuijauksesta ja joutui keskelle dieselgate-skandaalia.