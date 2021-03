Helsingin pörssin toimitusjohtajan mukaan tiedossa ”kymmenkunta” listautumishanketta, jotka saattavat toteutua ennen kesäkuun loppua.

Helsingin pörssiin on juuri nyt tunkua. Edellisen kerran pörssiin listauduttiin samalla innolla vuonna 2018.­

Helsingin pörssin listautumismarkkinoilla on nyt vilkasta. Alle kahden viikon sisällä kolme yhtiötä on tiedottanut halustaan listautua joko pörssin pää- tai kasvuyritysten First North -listalle.

Torstaina pakasterasioita ja muita käyttötavaroita valmistava Orthex kertoi suunnittelevansa listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Keskiviikkona rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sitowise kertoi suunnittelevansa listautumista samalle listalle 75 miljoonaan euron listautumisannilla. Terveysteknologiayhtiö Nightingale puolestaan tiedotti toissa viikon perjantaina pohtivansa listautumista 100 miljoonaan annilla First Northiin.

Nasdaq Helsingin eli Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman sanoo, että yhtä vilkasta alkuvuotta täytyy etsiä muutaman vuoden takaa.

”Tällaista ei nähty viime vuonna, ja nyt näyttäisi, että jo alkuvuonna päästään listautumismäärässä viime vuoden tasolle”, Husman sanoo.

Viime vuonna pörssin listautui seitsemän yhtiötä, joista kolme siirtyi First Northista päälistalle. Husmanin mukaan pörssillä on tiedossa ”kymmenkunta” listautumishanketta, jotka parhaimmillaan toteutuvat ennen kesäkuun loppua. Yhtä vilkasta oli edellisen kerran vuonna 2018, jolloin listautumisia oli 13.

Husmanin ennuste listautumisten määrästä sisältää mahdolliset listanvaihtajat ja osassa hankkeissa yhtiöt voivat päätyä tekemään teollisen järjestelyn tai hankkimaan rahoituksen pääomasijoittajilta.

Helmi–maaliskuu on perinteisesti vilkasta listautumisilmoitusaikaa, koska silloin yhtiöt saavat valmiiksi loka–joulukuun ja koko vuoden tuloskatsauksensa. Siksi listautumishankkeet yleensä pakkautuvat samoille viikoille.

Viime vuosi oli Helsingin listautumismarkkinoilla hiljainen. Vuosi alkoi lupaavasti, mutta koronakriisi jäädytti listautumiset loppuvuodeksi. Husmanin mukaan listautumismarkkinoilla on ”patoutunutta kysyntää” syksyn hiljaiselon jälkeen.

”Suuressa osassa muuta maailmaa viime vuoden loppu oli hyvin aktiivinen listautumisrintamalla, mutta Suomessa loppupuoli oli hiljainen. Nyt näyttää siltä, että osa hankkeista lykkääntyi tämän vuoden puolelle”, Husman sanoo.

Vuoden ensimmäinen listautuja oli infrarakentaja Kreate, jonka osakkeen noteeraus pörssissä alkoi kaksi viikkoa sitten.