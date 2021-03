Google aikoo estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön selaimessaan ensi vuonna. Mainostajat ovat olleet riippuvaisia evästeistä mainonnan kohdentamisessa ja tehokkuuden mittaamisessa.

Google on hallinnut isoa osaa verkkomainonnasta. Googlen Euroopan pääkonttori Dublinissa 27. helmikuuta.­

Teknologiajätti Google ei jatkossa hyödynnä netinkäyttäjien eri verkkosivustojen välisiä selaustietoja mainosliiketoiminnassaan.

Google ilmoitti keskiviikkona että ensi vuodesta lähtien yhtiö ei aio enää käyttää tai sijoittaa teknologiaan, jonka avulla netinkäyttäjien liikkumista sivustojen välillä voidaan seurata yksilöllisesti.

Käytännössä Google estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön Chrome-selaimessaan. Näistä evästeistä luopumisesta Google päätti vuosi sitten. Nyt Google sitoutuu evästeiden käytön päättyessä myös olemaan kehittämättä tai käyttämättä uusia yksilöllisen seurannan tapoja.

Muutos johtaa siihen, että mainonnan kohdentaminen netinkäyttäjän liikkeiden perusteella vaikeutuu eikä verkkomainontaa ole yhtä helppo räätälöidä. Verkkomainonta on tähän saakka ollut riippuvainen evästeistä mainonnan kohdentamisessa ja tehokkuuden mittaamisessa.

Toisaalta seurantaan ja evästeiden käyttöön liittyy tietosuojakysymyksiä, minkä vuoksi asiaan ovat tarttuneet myös lainsäätäjät.

”Asetamme vapaan ja avoimen internetin riskialttiiksi, jos digimainonta ei kehity ottamaan huomioon ihmisten kasvavia huolia heidän yksityisyyteensä ja henkilökohtaisten tietojensa käyttöön liittyen”, Googlen tuotehallinnan johtaja David Temkin kommentoi yhtiön blogissa.

Temkinin mukaan yhtiö on tietoinen siitä, että muut palveluntarjoajat voivat jatkossa tarjota tarkempaa käyttäjien seurantaa. Yhtiö on kuitenkin vakuuttunut, että jatkossa ihmiset odottavat kattavampaa yksityisyydensuojaa internetissä ja sääntely muuttuu rajoittavammaksi.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentavat netinkäyttäjien selaustietoja. Evästeiden kautta sivusto voi säilyttää tehdyt valinnat, kuten kirjautumistiedot ja kerätä tietoja siitä, miten käyttäjät sivustolla toimivat ja miltä sivustolta he ovat tulleet.

Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat peräisin kulloinkin avoinna olevalta sivustolta. Kolmannen osapuolen evästeet ovat peräisin muilta sivustoilta, jotka omistavat mainoksia, kuvia tai muita sisältöjä, joita käytetään auki olevalla sivulla.

Myös Apple aikoo helpottaa käyttäjiään estämään mainostajia seuraamasta heitä sovellusten välillä. Apple aikoo tuoda laitteisiinsa päivityksen, joka muuttaa tapaa, jolla käyttäjien tietoja annetaan sovelluksien kehittäjille.

Käytännössä Apple vaatii laitteisiin asennettuja sovelluksia lähettämään push-ilmoituksen. Siinä käyttäjät voivat pyytää sovellusta estämään mainostajia seuraamasta heitä sovellusten välillä. Sovelluksen kehittäjä voi myös perustella, miksi seurantaa tehdään.

Muutos on saanut Facebookin miltei sotajalalle ja yhtiö on voimallisesti alkanut lobata kohdennetun mainonnan puolesta. Lähes kaikki Facebookin tulovirta tulee mainonnasta ja niiden kohdentaminen on ehdottoman tärkeä osa yhtiön strategiaa. Facebookin mainostyökalut hyödyntävät sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä.

Tähän saakka internetin logiikka on toiminut niin, että käyttäjät maksavat ilmaispalveluista luovuttamalla palveluntarjoajalle tietoja itsestään. Näitä tietoja esimerkiksi Google ja Facebook ovat hyödyntäneet mainosliiketoiminnassa, josta ne saavat tulonsa.

HS:n teknologiaa tiiviisti seuraava videotuottaja Juho-Pekka Pekonen kirjoitti analyysissaan sunnuntaina, että Facebook ja Apple ovat lähes täydessä sodassa keskenään.

Googlen tekemät muutokset mainoskäytäntöihinsä voivat mullistaa digimainontaa, koska yhtiö on alan ylivoimaisesti suurin toimia.

Maailmanlaajuisesta 292 miljardin dollarin digimainonnan potista Googlelle valui viime vuonna 52 prosenttia. Osuuden on selvittänyt Jounce Media -konsulttiyhtiö, jonka mukaan Googlen mainostyökalujen kautta kulkee noin 40 prosenttia mainostajilta verkkosivujen ylläpitäjille liikkuvasta rahavirrasta suljettujen järjestelmien ulkopuolisessa internetissä. Esimerkiksi Facebook, Googlen omistama Youtube ja Googlen hakukone ovat suljettuja järjestelmiä.

Googlen mainosliiketoiminta on ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2010 liikevaihto oli reilut 28 miljardia dollaria ja viime vuonna summa oli jo liki 147 miljardia dollaria. Viime vuonna Googlen emoyhtiön Alphabetin liikevaihdosta 81 prosenttia koostui mainosliiketoiminnasta.

Markkinointialalla Googlen päätös on otettu vastaan ristiriitaisesti, kertoo Wall Street Journal. Osa toimijoista myöntää päätöksen olevan eduksi netinkäyttäjille ja kuluttajille. Google kuitenkin tarjoaa jatkossakin mainostajille työkaluja, joiden luvataan täyttävän samoja tavoitteita kuin evästeiden. Siksi jotkut katsovat, että päätös voi jopa lisätä Googlen valtaa.

Muutos tulee WSJ:n mukaan olemaan kova kolaus erityisesti mainostajille, joilla ei ole juurikaan omaa, verkkosivuston tai sovellusten kautta kerättyä dataa asiakkaistaan.

Mediatoimistoketju Omnicom Media Groupin Pohjois-Amerikan toimitusjohtajan Scott Hagedornin mukaan Googlen päätös on osa väistämätöntä muutosta, johon on myös osattu valmistautua jo vuosia. Myös suomalaisen mediatoimiston Dagmarin mukaan evästeiden roolin kaventumista on jo ennakoitu.

Hagedornin mukaan varautumiseen ovat kuuluneet viime vuosien kokeilut suorasta yhteistyöstä isojen teknologia-alustojen, kuten Googlen kanssa niin, ettei käyttäjien selaustietoja ole hyödynnetty.