Lindexin kyky sopeutua koronakriisiin on ollut ilmiömäinen, Stockmannilla on jälleen edessä äärimmäisen vaikea kevät

Ensi viikolla täydellä voimalla iskevä sulkutila aloittaa kivijalkakauppojen uuden kujanjuoksun, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Viime vuonna yrityssaneeraukseen päässeellä Stockmannilla on edessään jälleen piinallinen kevät. Tavarataloyhtiön painajainen alkoi melko tarkalleen vuosi sitten, kun hallitus totesi ensimmäisen kerran poikkeusolot koronaviruspandemian takia.

Tavaratalojen myynti romahti. Heikossa taloudellisessa tilanteessa ollut kauppayhtiö oli juuri pääsemässä jaloilleen tappiollisten vuosien jälkeen. Tavarataloliiketoiminta oli noussut kannattavaksi.

Myynnin syöksykierre suisti velkaantuneen yhtiön kuukaudessa lähes maksukyvyttömäksi ja sen oli hakeuduttava huhtikuun alussa yrityssaneeraukseen.

Velkoja rajusti leikkaava saneeraussuunnitelma hyväksyttiin tämän vuoden helmikuussa ja muun muassa Helsingin keskustan tavaratalo pantiin myyntiin. Tilanne näytti hetken jo valoisammalta.

Lindexin ja tavaratalojen myynti oli toipunut loppuvuotta kohti, kuluja oli karsittu valtavasti ja verkkokauppa oli yli kaksinkertaista edellisvuoteen verrattuna.

Stockmannin tulos oli loka–joulukuussa 14,2 miljoonaa euroa voitolla, kun kertaluontoiset erät jätetään huomiotta, vaikka liikevaihto laski 18 prosenttia edellisvuodesta 232 miljoonaan euroon. Myynnin kate kasvoi 58 prosentiin 56:sta. Se oli tosin Lindexin ansiota. Tavarataloissa ulkopuolisilta vuokralaisilta saatujen vuokratuottojen lasku heikensi katetta.

Tuloksesta vastasi muutenkin yhä Lindex, tavarataloyksikön oikaistu liiketulos oli loka–joulukuussa niukasti tappiolla.

Mutta sitten rysähti jälleen. Ensi viikolla täydellä voimalla alkava uusi sulkutila aloittaa Stockmannin uuden kujanjuoksun.

”On selvää, että [myynnin] kehitys tulee olemaan samankaltaista kuin vuosi sitten, kun vastaava sulku oli voimassa”, yhtiön toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Yhtiön kassa on onneksi huomattavasti vahvempi kuin vuosi sitten. Vuodenvaihteessa kassassa oli 152 miljoonaa rahaa. Loka-joulukuussa konsernin rahavirta oli selvästi positiivinen, mikä kasvatti kassavaroja.

Velkoja on saneerauksen ja vuokrasopimusten uudelleen neuvottelujen seurauksena entistä vähemmän. Tosin saneerausvelkojen käytännön leikkaustoimet ovat vielä kesken.

Kulutkin ovat pienentyneet selvästi tiukkojen säästötoimien seurauksena. Stockmann on myös varautunut jo hyvissä ajoin lomauttamaan henkilöstöä ja säästämään näin lisää kuluja.

Verkkokauppa on ottanut aimoharppauksen eteenpäin. Stockmann-liiketoiminnan myynnistä sen osuus oli loppuvuonna jo 16 prosenttia.

Stockmann-konsernin tulos on ollut jo vuosia hyvin menestyneen Lindexin varassa. Koko viime vuoden 791 miljoonan euron liikevaihdosta Lindexin osuus oli 507 miljoonaa euroa. Liiketulosta ilman kertaluontoisia eriä Lindex teki 39 miljoonaan euroa, varsinainen Stockmann teki 31 miljoonaa euroa tappiota.

Stockmannin tulevaisuuskin on vahvasti Stockmannin kokonaan omistaman Lindexin käsissä.

Ruotsalaisen Susanne Ehnbågen johtama vaateyhtiö on selvinnyt koronakriisin yli hämmästyttävän pienin vaurioin, vaikka 18 toimintamaasta suurin osa oli pitkiä aikoja ankarien rajoitustoimien alla. Liikevaihto laski, mutta loppuvuonna myyntikate parani ja liiketulos koheni lähes edellisvuoden tasolle.

Lindexin tärkeimmillä markkinoilla eli Pohjoismaissa rajoitustoimet ovat olleet lievempiä kuin monissa muissa maissa.

Lindexin verkkokauppa oli loppuvuonna 145 prosenttia suurempaa kuin vuotta aikaisemmin ja sen osuus kokonaismyynnistä oli peräti 22 prosenttia. Lindex on laajentunut Kiinaan vauvanvaatteilla ja vaatteita myydään nyt myös Zalandon verkkokaupassa.

Sekin on neuvotellut uusiksi vuokrasopimuksiaan ja saanut sitä kautta jonkin verran säästöjä.

Vaikka uusi sulku iskee Lindexiinkin, se on osoittanut kestokykynsä sekä vaatekaupan murroksessa että koronakriisissä.

Lindex on tärkeä myös varsinaisen Stockmannin liiketoiminnalle. Sen strategian yksi kulmakivi ovat omat mallistot, joiden valmistuttaminen kustannustehokkaasti olisi mahdotonta ilman Lindexin tuotantovolyymien tuomaa neuvotteluvoimaa suhteessa alihankkijoihin.

Konsernin Stockmann-puoli on koko kriisin ajan panostanut tavaratalojen ja uuden verkkokaupan kehittämiseen. Moni asiakas on kiitellyt uudistuksia. Nyt yhtiön on vain sinniteltävä vielä loppuepidemian yli.