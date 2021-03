Euroopan komission mukaan EU ja Yhdysvallat peruvat lentokonekiistan tulleja aluksi neljäksi kuukaudeksi.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat sopineet keskeyttävänsä väliaikaisesti tullit, joita osapuolet ovat määränneet kiistassa kilpailevien lentokonevalmistajien Airbusin ja Boeingin valtiontuista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyen puhui asiasta perjantaina Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa.

”Presidentti Biden ja minä sovimme keskeyttämään kaikki Airbus–Boeing-riitojen yhteydessä asetetut tullit sekä lentokoneille että muille kuin tuotteille aluksi neljäksi kuukaudeksi”, von der Leyen sanoi komission tiedotteessa.

EU ja Yhdysvallat ovat kiistelleet lentokonevalmistajien valtiontuista 16 vuotta. Sekä EU että Yhdysvallat on asettanut toisiaan vastaan lukuisia rangaistustulleja. Kumpikin osapuoli on myös on valittanut kiistasta Maailman kauppajärjestö WTO:hon.

Yhdysvallat on asettanut tulleja eurooppalaisille tuotteille, kuten viinille, juustolle ja oliiviöljylle sekä 15 prosentin tullit Airbusin tuotteille.

EU puolestaan on asettanut tulleja Boeingin lentokoneille ja muille amerikkalaisille tuotteille, kuten vehnälle ja tupakalle, alkoholijuomille ja suklaalle.