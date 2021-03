Direktiiviehdotuksen mukaan työpaikkailmoituksissa olisi kerrottava alkupalkka ja työntekijälle olisi annettava vertailutietoja samaa työtä tekevien työtovereidensa keskipalkasta.

EU:n komissio haluaa lisätä tasa-arvoa työmarkkinoilla direktiiviehdotuksella, jossa halutaan parantaa palkkauksen läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyden tavoite on varmistaa, että naisille ja miehille maksetaan samasta työstä sama palkka.

Komissio esitteli direktiiviehdotuksen viime torstaina.

Palkkatietojen avoimuus on yksi komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin virkakautensa alussa kertomista uudistustavoitteista.

Komission mukaan juuri läpinäkyvyyden puuttuminen muodostaa ”harmaan alueen”, joka pitää yllä sukupuolten palkkaeroa.

Samapalkkaisuuden periaate ei tarkoita, että kaikille työntekijöille pitää maksaa saman verran palkkaa. Se tarkoittaa, että palkkaerojen täytyy perustua objektiivisiin kriteereihin eikä sukupuoleen.

Direktiiviehdotuksen mukaan palkkauksen läpinäkyvyyttä olisi lisättävä parantamalla tiedotusta.

Työnantajien olisi kerrottava työstä maksettava alkupalkka tai sen vaihteluväli työpaikkailmoituksessa tai ennen työpaikkahaastattelua. Työnantajat eivät saisi kysyä työnhakijoilta heidän palkkahistoriastaan.

Ehdotuksen mukaan työntekijöille taattaisiin oikeus pyytää työnantajaltaan tietoja henkilökohtaisesta palkkatasostaan ja samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien keskipalkkatasosta. Nämä tiedot pitäisi eritellä sukupuolen mukaan.

Vähintään 250 työntekijän työnantajien olisi julkaistava tiedot naisten ja miesten palkkaerosta organisaatiossaan. Lisäksi niiden olisi annettava sisäisiä tarkoituksia varten tiedot naisten ja miesten palkkaerosta samaa tai samanarvoista työtä tekevissä työntekijäryhmissä.

Jos sukupuolten palkkaero olisi palkkaraportoinnin mukaan viisi prosenttia tai enemmän ja jos eroa ei voitaisi perustella objektiivisten, sukupuolineutraalien tekijöiden avulla, työnantajien olisi suoritettava palkka-arviointi yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa.

EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin uusimpien tietojen mukaan sukupuolten palkkaero on EU:ssa yhä 14,1 prosenttia.

Työntekijät voisivat direktiiviehdotuksen mukaan saada sukupuoleen perustuvasta palkkasyrjinnästä korvauksen, joka käsittää saamatta jääneen palkan lisäksi myös bonukset ja luontoisedut.

Todistustaakka olisi työnantajalla, eli olisi lähtökohtaisesti työnantajan velvollisuus osoittaa, että palkkasyrjintää ei ole tapahtunut, jos työntekijä sitä epäilee.

Jäsenmaiden olisi säädettävä samapalkkaisuutta koskevien sääntöjen rikkomisesta erityiset seuraamukset, mukaan lukien sakkojen vähimmäistaso.

Ehdotuksessa määritellään palkan käsite laajasti niin, että siihen sisältyvät peruspalkan lisäksi myös rahana tai luontoisetuina annetut erät. Tällaisia ovat esimerkiksi bonukset, ylityökorvaukset ja -lisät, työsuhdeauton kaltainen matkaetu, asumislisä, koulutuskorvaus, irtisanomiskorvaus ja harkinnanvaraiset palkkiot sekä lakisääteinen sairauspäiväraha, lakisääteinen korvaus ja ammatilliset lisäeläkkeet.

Komission ehdotus menee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Hyväksymisen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja toimittaa asiaan kuuluvat tekstit komissiolle. Komissio arvioi ehdotetun direktiivin täytäntöönpanoa kahdeksan vuoden kuluttua.

Direktiiviehdotus merkinnee täsmentyessään ja toteutuessaan muutoksia myös Suomen lainsäädäntöön.

Suomessa tasa-arvolain mukaan työnantajilla on velvoite edistää tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Vähintään 30 työntekijää työllistävillä työnantajilla on lisäksi tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvoite. Suunnitelma on tehtävä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen keskeinen osa on palkkakartoitus.

Palkkakartoituksen avulla selvitetään, kohdellaanko naisia ja miehiä palkkauksessa tasa-arvoisesti ja yhtä vaativia töitä samalla tavalla.

Suomessa on lisäksi meneillään lainvalmistelu, joka tähtää läpinäkyvyyden lisäämiseen ja palkka-avoimuuteen. Tästä sovittiin nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa.

Sen mukaan perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Tarkoituksena on lisätä tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisen työntekijöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Työryhmän määräaika päättyy nyt maaliskuun lopussa. Huomiota herätti se, että marraskuussa Elinkeinoelämän keskusliitto käveli ulos työryhmästä, koska hermostui tapaan, jolla sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvo-osasto on vetänyt hanketta. EK ei ole palannut ryhmään.