Koronavirus Työt uhkaavat loppua kymmeniltä ihmisiltä.

Kotimaisen kasvomaskituotannon tulevaisuus näyttää heikolta, Iltalehti kertoo. Jutun mukaan hollolalainen Finntack ja hankolainen Filterpak joutuvat ajamaan tuotantonsa alas lähiaikoina, jos uusia asiakkaita ei löydy. Tämä tarkoittaisi yhteensä 80 työpaikan menettämistä.

Finntackin toimitusjohtaja Johannes Nevanlinna kertoo Iltalehdelle, että kaikki työntekijät ovat joko minimitunneilla tai lomautettuina. Yritys työllistää 50 ihmistä.

Suomalaisyrityksille ei tule tilauksia, vaikka kasvomaskien kysyntä on huipussaan. Syynä on se, että Kiinassa valmistettujen maskien hinta on noin viidesosa suomalaisten maskien hinnasta.