Pankkien asuntolainakisa on pääkaupunkiseudulla käynyt niin kiivaaksi, että pankit joustavat yhä useammin myös lainan vakuusvaatimuksissa. Perinteisesti kisaa asiakkaista on käyty lainan marginaalilla, mutta se ei näytä enää riittävän.

Pankki saa Finanssivalvonnan sääntöjen mukaan myöntää lainaa enintään 90 prosenttia suhteessa vakuuksien käypään arvoon ja ensiasunnon ostajalla enintään 95 prosenttia suhteessa vakuuksien arvoon. Ostajalla pitää siis olla omia säästöjä vähintään 5–10 prosenttia kauppahinnasta.

Lainan vakuudeksi pankit ovat hyväksyneet ostettavan asunnon arvosta perinteisesti vain 70–75 prosenttia. Säästöjen lisäksi lainalle on siis pitänyt järjestää noin 15–25 prosenttia lisävakuutta tai takausta. Sen on saanut ostettua rahalla esimerkiksi takauksiin erikoistuneelta vakuutusyhtiöltä taikka valtiolta.

HS on kuullut viime aikoina asuntolainaa ottaneilta, että esimerkiksi Nordea ei välttämättä enää vaadi lisävakuuksia lainkaan. Vakuudeksi hyväksytään jopa 90 prosenttia asunnon arvosta, etenkin jos lainan hakija ottaa myös pankin tarjoaman henkivakuutuksen.

Käytännön vahvistaa myös OP. Helsingin seudun osuuspankin toimitusjohtajan Jarmo Viitasen mukaan vakuudet ovat yksi kilpailutilanteessa vaikuttava tekijä.

”Asuntolainaa ja lainan vakuudeksi edellytettävää vakuutta tarkastellaan yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti. Kyllä niistäkin voidaan neuvotella. Asiakkaan päätökseen vaikuttavat esimerkiksi marginaali, toimitusmaksu, palvelun sujuvuus, asioinnista kertyvät bonukset ja mobiilipalveluiden toimivuus. Vakuudet ovat yksi tekijä”, hän sanoo.

Pääsääntöisesti OP hyväksyy Viitasen mukaan vakuudeksi 70 prosenttia asunnon arvosta.

Nordealla vakuudeksi hyväksytään henkilöasiakkaista vastaavan johtajan Jani Elorannan mukaan lähtökohtaisesti 75 prosenttia asunnon arvosta.

”Mutta asiakkaan kokonaistilanne otetaan aina huomioon ja siinä arvioidaan muun muassa asiakkaan maksukykyä, ostettavan kohteen hintaa ja vakuusarvoa ja asiakkaan riskitasoa. Näillä kaikilla on vaikutusta lainan lopullisiin ehtoihin”, Eloranta sanoo.

Hänen mukaansa luotonmyöntämisprosessia raamittaa pankin luotonmyöntöpolitiikka, joka määrittää asiakaskohtaisen joustovaran esimerkiksi vakuuden suhteen.

Käytännössä pankkien vakuusharkintaan voi vaikuttaa myös asiakkaiden muu varallisuus, tulotaso ja jopa lainanhakijan vanhempien taloudellinen tilanne, jos he ovat saman pankin asiakkaita.

Lainaneuvottelussa lainanhakijalle annetaan HS:n kuulemien esimerkkien mukaan usein vähintään ymmärtää, että marginaali tai vakuusarvostus riippuisi jonkun lisäturvatuotteen ostosta. Lainanottajille myydään korkosuojaa ja erilaisia vakuutuksia kuoleman, sairauden ja työttömyyden varalle.

Nordean asiakkaille on tarjottu vakuusjouston varjolla erityisesti pankin omaa henkivakuutusta. Suojatuotteista henkivakuutus onkin ehdottomasti tarpeellinen, jos lainanottaja on perheellinen. Sinkulle siitä on vähemmän iloa.

Muiden turvatuotteiden tarve riippuu lainanhakijan talous- ja työtilanteesta.

Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan pankkien pitäisi myöntää asuntolainat sellaisella hinnalla ja ehdoilla, että laina on itsessään kannattava tuote. Se ei saisi olla halvalla myyty sisäänheittotuote, jonka heikkoa katetta korvataan muilla tuotteilla.

Vakuuksissa joustaminen johtuu siitä, että lainojen marginaalit ovat jo niin matalia, ettei niistä ole enää juuri kilpailukeinoksi. Lainaa saa pääkaupunkiseudulla yleisesti alle puolen prosentin marginaalilla.

Lainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta, joka on uusissa lainoissa yleensä nolla, sekä marginaalista, joka neuvotellaan asiakaskohtaisesti. Prosenttiyksikön kymmenesosan merkitys lainanhoitokuluihin ei ole kovin merkittävä.

Koko maassakin uusien asuntolainojen keskimääräinen marginaali on pudonnut Suomen Pankin tilaston mukaan alle 0,7 prosentin.

Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainakannan kasvu kiihtyi edelleen tammikuussa. Kanta eli asuntolainojen kokonaismäärä kasvoi 3,6 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja oli tammikuun lopussa lähes 104 miljardia euroa. Kannan kasvussa näkyvät pankkien viime keväänä avokätisesti myöntämät lyhennysvapaat.

Kun lainat lyhenevät tavallista hitaammin ja uusia lainoja myönnetään vähintään entiseen tahtiin, kanta kasvaa nopeasti.

Asuntolainamarkkinoiden kilpailutilanne muuttui puolitoista–kaksi vuotta sitten, kun Nordea alkoi kisata selvästi aiempaa aggressiivisemmin markkinaosuuksista.

OP-ryhmän pankeissa uusia asuntolainoja nostettiin viime vuonna lähes viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 7,4 miljardia euroa. Nordea sen sijaan kertoi myöntäneensä Suomessa asuntolainoja kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Helsingissä OP myönsi uusia lainoja Jarmo Viitasen mukaan samaa tahtia kuin edellisvuonna.

Suomen Pankin tilastojen mukaan uusia asuntolainoja nostettiin viime vuonna kaiken kaikkiaan 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Luvuista voi siis päätellä, että OP:n markkinaosuus asuntolainoissa on pienentynyt ja Nordean kasvanut. Se on molemmissa pankeissa tulosta tietoisista valinnoista.