Maanantaina ilmestyy ensimmäinen jakso HS Visio -podcastia, joka on päivittäin toimitettu talouden, politiikan ja ulkomaiden uutisiin keskittyvä podcast.

Helsingin Sanomien talouteen keskittyvässä Visiossa aletaan julkaista myös podcasteja. Podcastit ovat älypuhelimella kuunneltavia puheohjelmia, joita esimerkiksi Helsingin Sanomien tilaajat voivat kuunnella omalla HS-sovelluksellaan tai Sanoman Supla-palvelussa.

Maanantaina alkaa ilmestyä HS Visio -podcast, joka on päivittäin toimitettu talouden, politiikan ja ulkomaiden uutisiin keskittyvä podcast. Podcastissa on mukana uutispäivää ennakoiva kooste, jonka tarkoitus on antaa kuulijalle hyvät valmiudet hahmottaa tulevasta uutispäivästä oleellisin.

Lisäksi HS:n ja HS Vision asiantuntijatoimittajat syventävät ja taustoittavat kunkin uutispäivän tärkeintä aihetta. Podcastilla ei ole säädettyä mittaa, mutta se pyritään pitämään niin lyhyenä, että jakson ehtii kuunnella työmatkalla pääkaupunkiseudulla.

Ensimmäisessä jaksossa taloustoimittaja Tuomas Niskakangas taustoittaa ja syventää tämänpäiväistä juttuaan, joka käsittelee keskuspankkien roolin muuttumista valtioiden velkaantumisen takia.

HS Visio -podcastin toimittavat HS:n uutispäällikkö Tuomas Peltomäki sekä Vision toimitussihteeri Antti Tiainen.

Lauantaina HS Visiossa julkaistu juttu 35:sta alle 35-vuotiaasta visionääristä jatkaa elämäänsä seitsenosaisena podcast-sarjana. 7 alle 35 -podcastin ensimmäisessä jaksossa haastatellaan yhdysvaltalaisen MIT-huippuyliopiston tutkijaa Joonas Tuhkuria, joka tekee tutkimusta muun muassa taloustieteen supertähden Daron Acemoğlun kanssa. Haastattelijana toimii toimittaja Emil Elo.

HS Visio alkaa lisäksi julkaista neljää HS:n ulkopuolista suosittua podcastia. Leadcast keskittyy johtamiseen, Futucast tulevaisuuteen ja The Ulkopolitist ulkopolitiikkaan. Kahvit näppikselle puolestaan perehtyy teknolo­giaan.

Näitä podcasteja ei toimiteta HS:n toimituksessa, vaan ne tehdään toimituksen kanssa yhteistyössä. Ne löytyvät sekä Suplasta että HS:n sovelluksesta valitsemalla lisää, kuuntele ja podcastit.