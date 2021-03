Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan pelkkä ohjelmistopäivityksen asentaminen ei riitä korjaamaan Exchange-palvelinten haavoittuvuuksia.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus julkaisi viime viikolla ”punaisen varoituksen” ohjelmistojätti Microsoftin Exchange-sähköpostipalvelimen haavoittuvuuksista.

Nyt viranomainen on päivittänyt varoitustaan niin, että kaikkien Exchange-palvelinta käyttäneiden tai käyttävien organisaatioiden on lähtökohtaisesti oletettava joutuneensa onnistuneen tietomurron kohteeksi. Kyseessä on Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan erittäin poikkeuksellinen tapaus, joka koskettaa akuutisti jopa satoja organisaatioita Suomessa.

Arvion mukaan haavoittuvuutta on jo käytetty ja käytetään edelleen laajasti Suomessa hyväksi hyökkäysten toteuttamiseksi.

Kyberturvallisuuskeskus kehottaa kaikkia suomalaisia organisaatioita, joilla on Exchange-sähköpostipalvelin, ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin haavoittuvuuksien korjaamiseksi sekä hyökkääjien asentamien niin sanottujen takaporttien löytämiseksi ja poistamiseksi.

Viranomaisen mukaan pelkkä ohjelmistopäivityksen asentaminen ei riitä korjaamaan haavoittuvuuksia, vaan organisaatioiden täytyy tehdä tietomurtotutkinta. Organisaatioiden täytyy varmistaa, ettei palvelinta ole murrettu ennen päivityksen asentamista.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo tavoittaneensa viikonloppuna kymmeniä organisaatioita asiassa. Se myös kertoo jatkavansa uhrien tavoittamista. Tilanne ei edellytä yksittäiseltä kansalaiselta toimenpiteitä.