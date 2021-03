Autojen ja sähköauton akkujen kysyntä on kasvanut yhtiön mukaan nopeasti

Mercedes Benz -henkilöautoja ja sähköautojen akkujärjestelmiä valmistava Valmet Automotive palkkaa jälleen lisää henkilökuntaa. Yhtiö kertoo palkkaavansa 1 000 ihmistä Uuteenkaupunkiin ja Saloon auton- ja akunvalmistuksen tarpeisiin.

Rekrytointien taustalla on autojen ja akkujen tilausmäärien voimakas ja nopea kasvu.

Valmet Automotive hakee henkilöitä vakituisiin työsuhteisiin.

Valmet Automotive on autojen ja sähköautojen akkujärjestelmien kokoonpanija, joka on riippuvainen autoyhtiöiden tilauksista. Siksi vaihtelu tehtaiden henkilöstötilanteessa ja tilausmäärissä on usein nopeaa. Vuosi sitten tehdas joutui vähentämään henkilöstöä, kun autojen kysyntä notkahti epidemian takia.

Lomautukset kuitenkin keskeytettiin osittain jo syksyllä, kun tehdas sai hybridiautojen tilauksia.

Nimestään huolimatta yhtiöllä ei ole enää mitään tekemistä paperikoneita ja sellutehtaita valmistavan Valmetin kanssa.

Valmet Automotiven mukaan akunvalmistuksessa Salossa ja Uudessakaupungissa tehtäviä on avoinna akunrakentajille, logistiikkatehtäviin sekä laatuoperaattoreille. Lisäksi kummallekin akkutehtaalle haetaan tuotekehitykseen, testaukseen ja liiketoiminnan tukitehtäviin kymmeniä toimihenkilöitä.