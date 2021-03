Euroopan pankkiosakkeet nousivat rajusti maanantaina ja nousua on jatkunut jo viikkoja – Mistä oikein on kyse?

”Jos laittaa Saksan kymmenvuotisen lainakoron ja Euroopan pankki-indeksin päällekkäin niin ne menevät aika yksi yhteen”, sanoo OP:n Antti Saari.

Euroopan pankkiosakkeiden hinnat nousivat rajusti maanantaina. Esimerkiksi hollantilaisen ABN Amron osake nousi lähes yhdeksän prosenttia, ranskalaisen ranskalaisen Société Généralenkin arvo oli lähes viiden prosentin nousussa.

Nordeakin oli melkein kolme prosenttia perjantain päätöshintaa kalliimpi.

Nousujohteista kehitystä on jatkunut itse asiassa jo viikkoja, vaikka muuten pörssissä on ollut tasaisempaa. Nordean osakkeen hinta on noussut helmikuun alun alle seitsemän euron hinnasta yli kahdeksan euron maanantaina. Saksan jätin Deutsche Bankin osake on kohonnut samassa ajassa runsaasta kahdeksasta eurosta yli 11 euroon.

Ranskalaisen Société Généralen nousu on ollut vielä rajumpaa. Sen osake on kallistunut helmikuun alusta noin 40 prosenttia yli 22 euron maantaina. Italian Unicreditkin on kallistunut 15 prosenttia.

Mikä selittää juuri pankkien nousun? Näkemykset pankkiosakkeista ja niiden liiketoiminnan kehityksestä ovat olleet pitkään varsin pessimistisiä.

OP-ryhmän pääanalyytikon Antti Saaren mukaan nousu johtuu yleisesti ottaen pitkien korkojen noususta, mikä taas johtuu etenkin Yhdysvaltain talousnäkymien piristymisestä.

Ennen pitkää talouskasvun kiihtyminen johtaa odotuksiin inflaation kiihtymisestä ja se taas lisää odotuksia myös korkojen noususta.

Nordean nousun taustalla on tosin muitakin syitä.

”Korkojen liike on lähtöisin Yhdysvalloista. Siellä on nähty, että koronasta päästään vähitellen eroon kun rokotukset etenevät vahdikkaasti ja talous elpyy todella kovalla kulmakertoimella. Liittovaltion kymmenvuotisen lainan korko on noussut alkuvuoden alle prosentista 1,6 prosenttiin, mikä on hyvin suuri liike kahden kuukauden aikana”, Saari sanoo.

Pankkien osakkeet seuraavat korkokehitystä, koska niiden merkittävin tulonlähde on usein luotonannolla ja talletuksilla tehtävä korkokate. Korkeammat korot kasvattavat yleensä myös pankkien korkokatetta. Euroopassa korot seuraavat Yhdysvaltain korkokehitystä, vaikka odotukset talouskasvusta ja inflaatiosta ovat heikompia.

”Saksan kymmenvuotisen valtionlainan korko on noussut huomattavasti, vaikka se onkin edelleen miinuksella”, Saari sanoo.

Sillekin on selitys, että kehitys näyttää nostavan Etelä-Euroopan pankkiosakkeita enemmän kuin esimerkiksi Pohjoismaiden pankkeja.

Etelä-Euroopassa lainakorot on sidottu Saaren mukaan usein pitkiin esimerkiksi kymmenen vuoden viitekorkoihin. Silloin pitkien korkojen nousu parantaa pankkien tuloksia nopeasti.

Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa lainat on sen sijaan yleensä sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin. Nämä euriborit ovat vielä tukevasti miinuksella. Esimerkiksi 12 kuukauden euriborin viimeisin noteeraus oli –0,49 prosenttia. Siksi korkojen nousun heijastuminen pohjoismaisten pankkien tuloksiin kestää kauemmin.

”Mutta jos laittaa Saksan kymmenvuotisen lainakoron ja Euroopan pankki-indeksin päällekkäin niin ne menevät aika yksi yhteen”, Saari sanoo.

Nordean nousun taustalla on yleisen kehityksen lisäksi pankin ilmoitus parin viikon takaa, että se hakee yhtiökokoukselta valtuutusta jopa 500 miljoonan oman osakkeensa ostamiseen. Omien osakkeiden ostaminen nostaisi yksittäisen osakkeen arvoa, koska ostetut osakkeet yleensä mitätöidään.

Omien osakkeiden ostaminen on yrityksellä osingonjaolle vaihtoehtoinen tapa jakaa omistajille tulosta.

Nordealla on taseessaan runsaasti ylimääräistä pääomaa sen vakavaraisuusvaatimuksiin nähden.

Vain päivää ennen Nordean ilmoitusta pankin suurin omistaja Sampo ilmoitti aikovansa myydä Nordea-omistuksensa puolentoista vuoden kuluessa.

”Nordean ilmoitus laajasta omien osakkeiden ostomandaatista hälvensi pelkoa siitä, että Sammon myynnit painaisivat osakkeen hintaa markkinoilla”, Saari sanoo.

Hän uskoo, että Nordea saattaa hyvinkin ostaa osakkeita suoraan Sammolta, koska silloin se voisi saada ne edullisempaan hintaan. Jos Nordea vain ilmoittaisi alkavansa ostaa osakkeita kolmella miljardilla eurolla markkinoilta, osakkeen hinta väistämättä nousisi.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson on Nordean hallituksen puheenjohtaja.

Nordea tarvitsee omien osakkeiden ostamiseen EKP:n pankkivalvonnan luvan. Se ei välttämättä ole läpihuutojuttu varsinkin, kun pankki aikoo maksaa syksyllä koko edellisvuodelta maksamatta jääneen ja viime vuoden tuloksesta kertyneen osingon yhdellä kertaa. EKP:n osingonmaksukielto on toistaiseksi voimassa syyskuun loppuun asti.