Suurten päivittäistavarakauppojen verkkomyynti laski hieman kesällä, mutta lähti syksyllä uuteen nousuun. S-ryhmä kertoo päivittäistavaraoiden verkkokaupan kolminkertaistuneen vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Triplan Prismasta verkko-ostoksensa noustanut Tuomas Sauliala kertoo, että hän on ostanut ruokaa säännöllisesti verkosta jo ennen korona-aikaa.­

Yhä useampi suomalainen on ottanut tavaksi ostaa ruokaa verkkokaupasta.

Tämä käy ilmi suurimpien päivittäistavarakaupan ketjujen tilastoista. S-ryhmä kertoo ruoan verkkokaupan noin kolminkertaistuneen vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, jolloin verkkokaupan myynti oli hieman yli 50 miljoonaa euroa.

Kesko puolestaan kertoi vuoden 2020 tilinpäätöksessään, että ruoan verkkokauppa kasvoi yli kolminkertaiseksi (368 prosenttia) edellisvuoteen verrattuna.

Koko päivittäistavarakaupan myynnistä verkkokauppa muodostaa vasta muutamia prosentteja, mutta se ei kerro koko totuutta – harva kuluttaja kun tekee kaikkia ruokaostoksiaan verkossa.

HS pyysi Keskolta ja S-ryhmältä tietoja siitä, miten verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta on kehittynyt vuosina 2019–2020. Keskon antamat tilastot kertovat, että verkkokaupan osuus on pysynyt alle prosentissa aina maaliskuuhun 2020 asti.

Koronaviruksen leviäminen Suomeen muutti tilannetta oleellisesti. Verkko-ostamisen suosio näkyi etenkin viime vuoden huhtikuussa, jolloin Keskon päivittäistavarakaupan myynnistä 5,9 prosenttia tuli verkosta.

Ruokaa ostettiin verkosta tiuhaan vielä toukokuussa, ja kesällä verkkokaupan osuus laski usealla prosentilla. Elokuussa ruoan verkko-ostaminen lähti jälleen kasvuun ja jolulukuussa jo noin 4,1 prosenttia Keskon päivittäistavarakaupasta tuli verkosta.

Osuudet ovat suuria, sillä tammikuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä keskimäärin 0,7 prosenttia Keskon päivittäistavarakaupasta tehtiin verkossa.

S-ryhmä ei kerro tarkkoja kuukausikohtaisia verkkokaupan osuuksia. Yleisellä tasolla ketjusta kuitenkin kerrotaan, että koko viime vuoden korkeimmat verkkokaupan myyntiluvut tehtiin viime vuoden lopulla.

”Marras-joulukuussa tehtiin käytännössä koko vuoden paras myynti verkossa, ja sama kehitys näyttää jatkuneen myös tämän vuoden puolella. Tätä selittää osaltaan se, että verkkokaupan palveluverkosto kolminkertaistettiin viime vuoden aikana, ja alkuvuodesta verkkokaupan pariin on yhä enemmän myymälöitä”, sanoo ruoan verkkokaupan myyntipäällikkö Matti Torniainen S-ryhmään kuuluvasta SOK:sta.

Tällä hetkellä verkkotilauksia toimittavia kauppoja on yhteensä noin 120, joista 49 on Prismoja. Lisäksi pääkaupunkiseutua palvelee Vantaalla sijaitseva logistiikkakeskus, jota ketju itse luonnehtii ”dark store -varastoksi”

Sieltä käsin hoidetaan käytännössä kaikki Alepan verkkokaupan tilausten toimitukset pääkaupunkiseudulla.

S-ryhmä on myös pyrkinyt lisäämään toimitusvaihtoehtoja rakentamalla verkkokaupalle noutopisteitä ja kasvattamalla Prisma kotiinkuljetuksia koko pääkaupunkiseudulle. Torniaisen mukaan asiakkaat ovat löytäneet verkkokaupan koronan myötä ja myös pysyneet sen parissa.

”Vuosi sitten oltiin tilanteessa, jossa kotiinkuljetusajat oli myyty loppuun jopa viikoksi eteenpäin. Nyt tilanne vaihtelee paikkakunnittain: esimerkiksi pääkaupunkiseudulla saman päivän ja seuraavankin päivän tilaukset on usein myyty loppuun. Sen sijaan muilla paikkakunnilla toimitukset saattaa saada jopa samalle päivälle”, Torniainen sanoo.

Beata Zsunics keräili yhtä aikaa kolmea verkkokauppatilausta Triplan Prismassa.­

Keskolla ei ole S-ryhmän kaltaista keskusvarastoa edes pääkaupunkiseudulla, vaan verkkokauppa rakentuu kauppiasverkoston varaan. Verkko-ostoksia toimittavien myymälöiden määrä on noussut nopeasti: viime vuoden alkupuolella niitä oli pari sataa.

Maaliskuuhun 2021 mennessä verkko-ostoksia toimittavia myymälöitä oli jo 480.

Suunta on päinvastainen verrattuna moniin verkkokaupan suuryrityksiin, jotka pyrkivät suurien varastojen ja automaattisten prosessien avulla painamaan liiketoiminnan kustannuksia alas. Myös Keskossa etsitään tehokkaita toimintamalleja, mutta paikalliseen kauppiasverkostoon luottaminen on ollut tietoinen valinta.

”Kauppiasverkoston avulla on pystytty reagoimaan nopeasti kysynnän vaihteluihin. Lisäksi kauppiailla on paikallisesti hyvä tuntuma siihen, mitä asiakkaat haluavat. Asiakaskokemukseen ja -tyytyväisyyteen panostetaan paljon”, sanoo Keskon johtaja Antti Rajala. Hän vastaa ketjun verkkokaupasta ja digitaalisista palveluista.

Keskon ja itsenäisten K-kauppiaiden muodostaman K-ryhmän päivittäistavarakaupan liikevaihto oli noin 5,7 miljardia euroa vuonna 2020. Siitä suurin osa tuli eri kokoisten K-kauppojen elintarvikemyynnistä sekä K-Citymarketien käyttötavarakaupasta.

Koko K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä noin 2,9 prosenttia tuli verkkokaupasta. Kun arvonlisävero otetaan huomioon, oli ketjun verkkokaupan myynti yli 200 miljoonaa euroa vuonna 2020.

S-ryhmä ei kerro tarkkaa osuutta, mutta karkean arvion perusteella ruoan verkkokaupan myynti oli viime vuonna noin 150 miljoonaa euroa, kun arvonlisäveron vaikutus otetaan huomioon. Ketjun päivittäistavarakaupan liikevaihto on ollut useana vuonna yli kahdeksan miljardia euroa, josta verkkokaupan osuus olisi HS:n arvion mukaan karkeasti laskettuna 1,8 prosenttia.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että K-ryhmä on ottanut verkkokaupan haltuun hieman kilpailijaansa nopeammin.

Antti Rajala arvioi, että verkkokaupan osuus tulee kasvamaan koko päivittäistavarakaupan alalla yli viiden prosentin. Se kuulostaa lukuna pieneltä, mutta oleellista on, mikä on ylipäätään verkkokaupan merkitys koko kaupan arvoketjussa.

Kesko ei edes tavoittele sitä, että kaikki ostaminen siirtyisi verkkoon. Sen sijaan ostokokemuksesta halutaan tehdä samalla tavalla sujuva ja vaivaton kuin kivijalkakaupassa.

Yksi keino tähän on valikoiman paikallisuus: kun asiakas tuntee jo hyvin lähimmän marketin valikoiman, tietää hän saavansa saman tarjonnan myös verkosta.

”En lähtisi liikaa erottamaan verkkokauppaa kivijalkakaupasta, vaan kyse on kokonaispalvelusta. Meillä ei ole varmaankaan yhtään asiakasta, joka ostaisi ruokansa pelkästään verkosta. Ensisijaisesti näemme, että verkkokauppa on tapa sitouttaa asiakkaat yhä vahvemmin meidän palvelumme piiriin”, Rajala sanoo.

Viime kädessä verkkokaupassa on kyse lisäpalvelusta, jolla taistellaan päivittäistavarakaupan markkinaosuuksista. Kesko on panostanut tähän merkittävästi: verkkokaupan parissa työskentelee vakituisesti kymmeniä ohjelmistoalan ammattilaisia. Lisäksi kauppaa on ollut rakentamassa useita alan johtajia yrityksiä, kuten Futurice ja Reaktor.

Se näkyy esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä: asiakkaalle tarjotaan valmiiksi ostokoria, jonka hän on ostanut aikaisemmin. Lisäksi palvelu saattaa ehdottaa uusia tuotteita ostettavaksi niiden perusteella, joita kuluttaja on hankkinut aikaisemmin.

Myös S-ryhmä on ottanut käyttöön ominaisuuden, jossa verkkokauppa tarjoaa suosittelee tuotteita kuluttajan aikaisempien ostosten perusteella.

Verkkokaupan konsultti Leevi Parsama muistuttaa, että suurista ruokakauppaketjuista S-ryhmä perusti oman Foodie-verkkokauppansa ensimmäisenä. Nyt Keskon merkittävät panostukset korona-aikana ovat muuttaneet tilannetta siten, että verkossa se on kilpailijaansa edellä, vaikka kivijalkakaupassa S-ryhmä on edelleen selvästi suurin.

Jatkon kannalta hän pitää kiinnostavana, mitä isoja ketjuja haastava Lidl tekee oman myyntikanaviensa valikoiman kanssa. Tällä hetkellä Lidlillä ei ole ollenkaan verkkokauppaa.

”On vielä täysi mysteeri, mitä Lidl ajattelee verkkokaupasta. Yksi mahdollisuus on, että he antavat ensin kilpailijoiden opettaa kuluttajat verkkokaupan käyttäjiksi ja tulevat sitten markkinalle isolla panostuksella”, Parsama sanoo.

Kuluttajien ruokatottumukset ovat ylipäätään sellaisia, ettei niitä muuteta kertaheitolla. Mutta kun muutos tapahtuu, voi heilahdus toiseen suuntaan olla hyvinkin nopea.