Yhtiön uuden Suomen-toimitusjohtajan mukaan Suomen ravintolatyöntekijöiden rekrytoinnit on jo aloitettu.

KFC:llä on yli 23000 ravintolaa eri puolilla maailmaa. Ketjun ravintola kuvattuna Hampurissa Saksassa.­

Yhdysvaltalainen pikaruokaketju KFC eli Kentucky Fried Chicken aloittaa liiketoiminnan Suomessa tänä vuonna. Asiasta kertoo ketjun franchise-oikeudet Suomessa ja Baltiassa hankkinut virolainen Apollo Group tiedotteessaan.

KFC Finland -yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Janne Einola. Hänen mukaansa Suomen ensimmäinen KFC-ravintola on tarkoitus avata tänä vuonna, ja työntekijöiden rekrytoinnit on jo aloitettu.

Uusien ravintoloiden sijainnista kerrotaan Einolan mukaan myöhemmin.

Apollo Groupin toimitusjohtaja Mauri Dorbekin mukaan Suomen franchise-oikeus on merkittävä tunnustus yritykselle, joka ei ole lähtöisin kohdemarkkinasta.

”Suomi on melkein yhtä suuri markkina kuin koko Baltia, joten tämän avauksen myötä markkinapotentiaalimme kasvaa lähes 100 prosenttia. KFC:n lanseeraus Suomessa onkin merkittävä ponnistus ja keskeisin bisneshaasteemme tänä vuonna”, Dorbek sanoo tiedotteessa.

Friteeratuista kanaruoistaan tunnetulla KFC:llä on Apollo Groupin mukaan yli 23 000 ravintolaa yli 140 maassa. Ravintoloista kahdeksan sijaitsee Baltiassa.