Tavarataloyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nousemassa saksalaiskonsultti Roland Neuwald.

Tavaratalokonserni Stockmannin hallituksen puheenjohtaja, kriisijohtajana tunnettu Lauri Ratia jää pois yhtiön hallituksesta.

Yritysaneerauksessa oleva Stockmann kertoo tiedotteessaan, että Ratia ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. Ratian lisäksi hallituksesta on jäämässä pois Dag Wallgren.

Stockmannin nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Anne Kuittinen, Roland Neuwald ja Harriet Williams.

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan saksalaista kaupanalan konsulttia Roland Neuwaldia. Hän on toiminut muun muassa saksalaisen tavarataloketju Galeria Kaufhofin toimitusjohtajana vuosina 2017-19.

”Vuonna 2019 tehty mittava strategiauudistus on osoittautunut menestyksekkääksi, mikä näkyy myös yhtiön positiivisena tuloskehityksenä ennen koronapandemian puhkeamista. Tästä tilanteesta on hyvä jatkaa yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseen, ja on erittäin tärkeää, että saamme siihen tueksi vankkaa osaamista kaupan alalta ja verkkokauppaliiketoiminnasta”, sanoo Stockmannin nimitystoimikunnan puheenjohtaja Gunvor Kronman tiedotteessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö ja Tracy Stone valitaan uudelleen.

Teollisuusneuvos Ratia nimitettiin Stockmannin hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2019. Hänet tunnetaan Turun telakan ja Talvivaaran kaivoksen pelastajana.

Lopullisen päätöksen nimityksistä tekee Stockmannin varsinainen yhtiökokous 7. huhtikuuta.