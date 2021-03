Osa suojaintuotannon viime vuonna käynnistäneistä yrityksistä on vaikeuksissa, kun maskien hinnat ovat maskipulan jälkeen romahtaneet. Suurin kotimainen tuottaja Lifa Air on toistaiseksi menestynyt hyvin.

Suomessa päätettiin polkaista vuosi sitten käyntiin pikavauhtia kotimaista maskiteollisuutta. Koronaepidemian puhjettua maskeista tuli nopeasti pula, kun maskien kysyntä maailmanmarkkinoilla ylitti niiden tarjonnan.

Vaikka sairaaloilla ja Huoltovarmuuskeskuksella oli maskeja varastoissa, tarve terveydenhuollossa kasvoi nopeasti niin suureksi, etteivät varastot riittäneet kuin hetken.

Pitkin kesää ja alkusyksyä kerrottiin monista maskituotannon käynnistäneistä yrityksistä. Mutta sen jälkeen tuuli on kääntynyt nopeasti. Maskien hinnat ovat maailmanmarkkinoilla laskeneet jyrkästi viime syksystä alkaen.

Eräät pienemmät tuottajat ovat kertoneet jo ajavansa alas tuotantoaan, koska ne eivät ole pärjänneet Kiinan-tuonnin hinnoille. Loppuuko huoltovarmuudenkin kannalta tärkeänä pidetty suojaintuotanto siis heti alkuunsa? Ei välttämättä.

Ylivoimaisesti suurin maskien ja hengityssuojainten kotimainen tuottaja Lifa Air kuitenkin kertoo, että tuotanto voi ainakin toistaiseksi hyvin. Toisaalta esimerkiksi oululainen Screentec kutsuu tilannetta jo haastavaksi.

”Tuotamme 750 000–800 000 kirurgista suu-nenäsuojusta ja 100 000 FFP2-tason hengityssuojainta vuorokaudessa. Olemme paraikaa laajentamassa tuotevalikoimaa vielä vaativampiin FFP3-tason suojaimiin”, Lifa Airin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää sanoo.

Lifa Air on aiemmin ilmanpuhdistusteknologiaan keskittynyt perheyritys. Sillä on ollut vuodesta 2015 Kiinassa yhteisyritys, joka aloitti maskien ja hengityssuojainten valmistamisen Kiinassa vuonna 2017.

Kun maskit loppuivat kotimaasta viime keväänä, Mäkipää päätti investoida maskitehtaaseen Suomessa. Tehdas rakennettiin Espooseen. Koneet tuotiin Kiinasta ja sieltä tuli henkilökuntaa myös käynnistämään vaativaa tuotantoa.

Kimmokkeena oli myös iso tilaus Huoltovarmuuskeskukselta.

”Me lähdimme rakentamaan tätä alusta asti suuressa mittakaavassa ihan tosissaan. Ymmärsimme, ettei tuotantoa voi pitkällä aikavälillä rakentaa Huoltovarmuuskeskuksen varaan vaan sen pitää olla kilpailukykyistä muutenkin”, Mäkipää sanoo.

Lifa Air valmistaa itse myös kirurgisissa suu-nenäsuojuksissa käytettävän suodatinmateriaalin, joka tehdään sulatuspuhallus-tekniikalla.

”Se on huoltovarmuuden kannalta ylivoimaisesti kriittisin kohta. Juuri tämän materiaalin hinta 50-kertaistui vuosi sitten. Me olemme sen ainut valmistaja Suomessa”, Mäkipää kertoo.

Lifa Air sai tuotteilleen CE-hyväksynnän viime syksynä. Huoltovarmuuskeskuksen tilaus – 27 miljoonaa kirurgista suojaa ja 3,6 miljoonaa FFP2-tason suojainta – on jo toimitettu kokonaan. FFP2-tason suojaimet ovat niitä koppamaisia hengityssuojaimia.

Nyt Lifa Air on käynnistämässä myös vielä paremmin suodattavien FFP3-suojainten tuotantoa. Ne ovat ulkoisesti saman näköisiä kuin FFP2-suojaimet

”Tuotanto saadaan käyntiin kevään aikana. Niitä haluttaisiin käyttää esimerkiksi koronapotilaiden hoidossa, mutta saatavuus on ollut heikkoa”, Mäkipää sanoo.

Hänen mukaansa ammattikäytössä kuluu Suomessa tällä hetkellä suurin piirtein Lifa Airin tuottama suojainmäärä, mutta yritys myy suojaimia ammattikäyttöön myös muihin Pohjoismaihin. Yhteensä Suomessa kuluu nyt miljoonia maskeja päivässä.

”Ajatuksena on, että pandemiavaiheen jälkeen sairaalakäyttö on meidän leipäpuu. Tuotantomme on ihan liian suurta pelkästään Suomen tarpeisiin normaalioloissa”, Mäkipää sanoo.

Lifa Airin tehdas työllistää noin 120 ihmistä. Mäkipään mukaan tuotanto on todella tehokasta.

”Kiinassa yhdellä tuotantolinjalla on töissä 3–4 ihmistä, meillä yksi ihminen hoitaa saman työn. He ovat ihan huippu-urheilijoita. Silti me emme aivan pärjää kiinalaiselle hintatasolle”, hän sanoo.

Lifa Airilla on kuitenkin vakaa aikomus pysyä markkinoilla. Yksi kotimaisen tuotannon valtti on joustavuus. Isotkin tilaukset pystytään toimittamaan tarvittaessa nopeasti. Yhtiö on alkanut myös valmistaa esimerkiksi lapsipotilaita ajatellen kissa- ja koirakuvioituja maskeja, jotka tulevat myyntiin pian.

”Järjestämme myös koululaisille piirustuskilpailun, jossa pyydetään suunnittelemaan maskeihin kuoseja. Viisi palkitaan ja jokaisen voittajan kuosilla valmistetaan miljoona maskia. Kilpailusta kerrotaan lisää muutaman päivän kuluttua”, Mäkipää sanoo.

Lifa Airin liiketoiminnasta ja liikevaihdosta valtaosa on tullut jo pitkään Aasiasta. Suomen-yhtiölle maskituotanto on tarkoittanut liikevaihdon moninkertaistumista. Suomessa liikevaihto oli vuonna 2019 2,4 miljoonaa euroa. Viime vuonna se nousi 11,3 miljoonaan euroon.

”Ja tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana se oli jo hieman yli 15 miljoonaa euroa”, Mäkipää kertoo.

Pienemmillä tuottajilla on ollut suurempia vaikeuksia pärjätä hintakilpailussa sen jälkeen kun suojainpula väistyi ja hinnat laskivat. Uutta tuotantoa käynnistettiin viime vuonna monissa muissakin maissa, ja maskeista on nyt pikemminkin jo ylituotantoa.

Oululainen Screentec käynnisti kirurgisten suu-nenäsuojusten tuotannon viime heinäkuussa. Teknologiayrityksen päätuotteita ovat esimerkiksi kardiologiset eli sydämen toimintaa mittaavat sensorit sekä sairaanhoidossa ja teollisuudessa käytettävät käyttöliittymät.

”Suojainten tuotantoon lähdimme, koska koimme arvopohjamme mukaiseksi auttaa terveydenhuoltoa vaikeassa tilanteessa. Meillä oli valmiiksi lääketieteelliseen tuotantoon vaadittava laatujärjestelmä, joten kynnys ei ollut kovin korkea”, toimitusjohtaja Antti Tauriainen sanoo.

Tauriaisen mukaan kiinalainen ylituotanto ja sen purkaminen markkinoille on kuitenkin painanut hinnat niin alas, että tuotannon jatkaminen voi olla haastavaa. Screentec pystyy valmistamaan kysynnän mukaan 2–4 miljoonaa kirurgista suu-nenäsuojusta kuukaudessa.

”Olemme pyrkineet tekemään standardit ylittävää suodattavuutta ja myymme suojaimia pääasiassa ammattikäyttöön ja suoraan asiakkaille. Tavoitteemme on jatkaa ja tehostamme tuotantoa koko ajan, mutta tilanne kehittyy nopeasti huolestuttavaan suuntaan. Luulen, että ilman mitään poliittisia toimia kotimaiset valmistajat käyvät vähiin”, hän sanoo.

Ennen koronaepidemiaa Suomessa ei ollut omaa maskituotantoa lainkaan. Tulevien pandemioiden varalta sitä olisi monien mielestä hyvä olla olemassa.

Myös Lifa Airin Mäkipää vetoaa kuluttajiin, ettei marketin maskilaarista valittaisi välttämättä sitä kaikkein halvinta kiinalaista vaan ehkä hieman kalliimpi kotimainen tuote.

”Onko se pari senttiä enemmän maskia kohti liikaa? Me kuitenkin myös työllistämme ihmisiä.”