Palautuneiden työsuhdeautojen aineiston mukaan suosituimpien automerkkien kulutuserot ovat kaventuneet vuosina 2005–2020.

Bensiiniautojen keskimääräinen polttoaineen kulutus on pudonnut merkittävästi viimeisen 15 vuoden aikana, selviää autoleasingyhtiö Leaseplanin palautuneiden työsuhdeautojen aineistosta.

Aineiston mukaan bensiiniautojen keskikulutus oli 8,7 litraa sadalla kilometrillä vuosina 2006–2007 ja 6,9 litraa sadalla kilometrillä vuonna 2020 eli noin 20 prosenttia alempi.

Dieselkäyttöisissä henkilöautoissa muutos on ollut hillitympi. Dieseleissä kulutus on laskenut vuoden 2009 6,7 litrasta sadalla kilometrillä 12 prosenttia vuoden 2020 5,9 litraan sadalla kilometrillä, Leaseplan kertoo.

”Bensa-autojen keskikulutuksen pieneneminen johtuu muun muassa siitä, että isoissa autoissa on siirrytty dieselkäyttöisiin, joissa kulutus, päästöt ja autovero ovat pienempiä”, sanoo Leaseplanin kaupallinen data-analyytikko Anton Holmström tiedotteessa.

Myös suosituimpien automerkkien kulutuserot ovat kaventuneet vuosina 2005–2020. Vuonna 2005 kuluttivat Volvo ja Audi selkeästi enemmän kuin Skoda, Volkswagen ja Ford.

Tilanne on nyt toinen: viiden suosituimman merkin keskikulutus on 6,0–6,5 litraa sadalla kilometrillä, ja Volvo on Volkswagenin rinnalla nykyään vähiten kuluttava.

Kun automerkkejä vertaillaan käyttövoimittain, vuonna 2005 bensiiniautojen polttoainetta kului Volvoilla ja Audeilla 9,0 ja 8,5 litraa sadalla kilometrillä. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 7,2 ja 6,6 litraa sadalla kilometrillä eli saman verran muiden suosikkimerkkien kanssa. Dieseleissä Volvo ja Audi lähtivät 7,5 ja 7,0 litran kulutuslukemista ja molemmat päätyivät maltilliseen 6,0 litraan viime vuonna.

Leaseplanin Holmströmin mukaan kehitykseen on vaikuttanut se, että paljon kuluttavat ja isopäästöiset autot eivät ole enää sosiaalisesti hyväksyttäviä.

Leaseplanille palautuneiden autojen aineisto vuosilta 2005–2020 kattaa kattaa yli 30 000 vapaan autoedun leasinghenkilöautoa.