Finanssivalvoja on havainnut pörssiyhtiö Privanet Groupin tytäryhtiön toiminnassa useita laiminlyöntejä sääntelyn noudattamisessa vuosina 2019-20.

Finanssivalvonta (Fiva) on asettanut asiamiehen valvomaan sijoituspalveluyhtiö Privanet Securitiesin toimintaa tästä päivästä alkaen useiden sääntelyn laiminlyöntien takia, Fiva kertoo tiedotteessaan.

Privanet Securities on Helsingin pörssin First North -listalla noteeratun Privanet Groupin tytäryhtiö. Privanet Group puolestaan on suomalainen konserni, joka keskittyy listaamattomien yritysten arvopapereiden välittämiseen. Sen asiakkaita ovat sekä yksityishenkilöt että yritykset.

Privanetiä valvomaan on asetettu asianajaja Anders Carlberg.

Finanssivalvonta päätti asiamiehen asettamisesta havaittuaan yhtiön toiminnassa useita laiminlyöntejä sääntelyn noudattamisessa vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Fivan mukaan päätös perustuu Privanetin kokonaistilanteen arvioon. Fiva on havainnut laiminlyöntejä Privanetin vakavaraisuuden hallinnassa, ja vakavaraisuus on valvojan mukaan toistuvasti alittanut lain edellyttämän minimitason viime vuoden aikana.

Lisäksi Privanet on Fivan mukaan antanut totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja eikä ole hallinnut eturistiriitatilanteita asianmukaisesti tarjotessaan sijoituspalveluita. Privanet ei myöskään ole riittävällä tavalla hallinnut Realinvest-joukkorahoituspalveluunsa liittyneitä riskejä.

”Puutteet Privanetin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ovat ainakin osittain aiheuttaneet edellä mainittuja laiminlyöntejä. Nämä laiminlyönnit ovat olleet mittavia eikä Fiva voi varmistua, että Privanetin korjaavat toimenpiteet ovat kaikissa tilanteissa olleet riittäviä”, finanssivalvoja kertoo tiedotteessaan.

Privanet Group kertoo tiedotteessaan tutustuvansa päätöksen yksityiskohtiin ja tiedottaa myöhemmin mahdollisista jatkotoimista.

Yhtiö arvioi, ettei Fiva ole päätöstä edeltäneen kuulemismenettelyn aikana kyennyt varmistumaan yhtiön tekemistä toimenpiteistä riittävällä tavalla. Yhtiö kuitenkin odottaa, että asiamiehen kanssa se pystyy tehokkaammin osoittamaan konsernin toiminnan asianmukaisuuden ja organisaatiossa toteuttamansa muutokset.

Fiva tarkastelee asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään syyskuussa. Privanetilla on oikeus valittaa päätöksestä.

Privanet Groupin toinen tytäryhtiö Privanet Capital Markets sai heinäkuussa Fivalta julkisen varoituksen Lapis-rakennusyhtiön osakkeiden ja velkasitoumuksien myynnistä vuosina 2015–2017.

Privanet määrättiin maksamaan 450 000 euron suuruinen seuraamusmaksu, josta yhtiö valitti kesällä hallinto-oikeuteen.