Elokuvateatteriketju kertoi tehneensä loppuvuonna odotettua vähemmän tappiota. Sijoittajien odotukset muuttuivat jälleen positiivisiksi, kun koronarokotusten edistyminen on mahdollistanut elokuvasalien avaamisen Yhdysvalloissa.

Elokuvateatteriketju AMC Entertainmentin tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin vielä jokin aika sitten arvioitiin.

Yhtiö kertoi keskiviikkona, että koronapandemia aiheutti sen liiketoimintaan hieman odotettua pienemmän notkahduksen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

AMC:n liikevaihto oli loka–joulukuussa noin 162 miljoonaa dollaria (135 miljoonaa euroa), kun analyytikoiden odotus oli noin 142 miljoonaa dollaria (119 miljoonaa euroa).

Pudotus oli tästä huolimatta jyrkkä, sillä yhtiön liikevaihto pieneni 88 prosentilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syy tähän on se, että elokuvateatterit ovat olleet kiinni useimmilla yhtiön tärkeimmistä markkina-alueista.

Yhdysvalloissa elokuvateatterit ovat olleet useimmissa osavaltioissa kiinni jo vuoden ajan. Myös Suomessa toimiva Finnkino on AMC Entertainment -yhtiön omistuksessa, ja tällä hetkellä kaikki Finnkinon elokuvasalit ovat suljettuina.

Viime viikkoina Yhdysvaltojen tilanne on muuttunut koronarokotusten myötä. Elokuva-alan tärkeimmissä keskittymissä, Los Angelesissa ja New Yorkissa, teattereita on avattu laajasti uudelleen. New Yorkissa jo 90 prosenttia elokuvateattereista on avannut ovensa asiakkaille, kertoo uutistoimisto Reuters.

AMC Entertainmentin osakkeella on käyty viime päivinä vilkkaasti kauppaa. Osakkeen kurssi vahvistui keskiviikon jälkipörssissä 11 prosenttia. Torstaina New Yorkin pörssin avautuessa AMC:n osake kallistui ennakko-odotusten mukaisesti noin 10 prosenttia.

Illalla kello 19 Suomen aikaan hinnannousu oli tasaantunut noin neljän prosentin tuntumaan, ja osakkeen arvo oli noin 10,3 dollaria.

Yhtiön osakkeen kurssi on ollut aikaisemmin tänä vuonna kovassa pyörityksessä. AMC oli yksi yhtiöistä, jonka osakkeet nousivat suosioon Reddit-keskustelusivuston Wallstreetbets-kanavalla. Tammikuun lopussa osakekurssi kymmenkertaistui muutamassa päivässä.

Korkeimmillaan AMC:n osaketta vaihdettiin yli 20 dollarin hintaan, kun tammikuun alkupuolella sen arvo oli noin kaksi dollaria. Analyytikot eivät löytäneet hurjalle nousukehitykselle mitään selitystä, joka perustuisi muutokseen yhtiön liiketoiminnassa tai näkymissä.

Keskustelupalstoilta lähtenyt joukkohuuma tyssäsi nopeasti, kun piensijoittajien suosima Robinhood-kaupankäyntialusta rajoitti kaupankäyntiä väliaikaisesti. Esimerkiksi pelikauppayhtiö Gamestopin ja AMC:n osakkeita saattoi muutaman päivän ajan ainoastaan myydä, mutta ei ostaa.

Yllättävästä keskeytyksestä aiheutunutta jupakkaa puitiin lopulta Yhdysvaltain edustajainhuoneen talouskomiteassa. Robinhoodin toimitusjohtaja Vlad Tenev selitti komitealle, että kaupankäynnin keskeyttämisen taustalla oli odotettua suurempi toimeksiantojen määrä. Niiden johdosta yhtiö joutui hakemaan lisärahoitusta, jonka avulla pystyttiin takaamaan riittävän suuret käteistalletukset asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamiseksi.

Robinhood ei toteuta itse asiakkaidensa osto- ja myyntitoimeksiantoja, vaan se myy toimeksiannot suurempina kokonaisuuksina kolmansille osapuolille.

AMC:n osakekurssi putosi reilussa viikossa noin 70 prosenttia helmikuun alussa, eikä aikaisemmin koettua nousuhuumaa enää nähty.

Nyt sijoittajat vaikuttavat innostuneen uudelleen yhtiön osakkeesta, eikä tällä kertaa taustalla ei ole vain keskustelupalstalta alkanut joukkoilmiö. Sen sijaan yhtiö on onnistunut vakuuttamaan sijoittajia siitä, että sen liiketoiminta elpyy nopeasti seuraavien kuukausien aikana.

Jo viime vuoden lopussa pieni osa teattereista pystyttiin pitämään auki tiukkojen turvallisuus- ja hygieniamääräysten avulla. Loka–joulukuussa AMC:n omistamissa teattereissa kävi kahdeksan miljoonaa katsojaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Adam Aron kertoi keskiviikon osavuosikatsauksen julkaisun yhteydessä analyytikoille, että yhtiö luottaa vahvasti rokotustilanteen paranemisen tuovan huomattavasti lisää yleisöä katsomoihin.

Lisäksi toukokuusta alkaen on suunniteltu useita ensi-iltoja, joiden odotetaan tuovan jo etukäteen yhtiölle kassavirtaa. Esimerkiksi uusin Marvel-elokuva Black Widow ja 1980-luvun kulttielokuvan pitkään odotettu jatko-osa, Top Gun: Maverick, ovat tulossa ensi-iltaan tulevana kesänä.

Yhtiö suunnittelee avaavansa myös Euroopassa sijaitsevia teattereitaan toukokuun 7. päivään mennessä.

Parantuneista odotuksista huolimatta AMC:llä on lähivuosina edessään vielä useita isoja haasteita. Elokuvakäyntien määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna korkeintaan 50 prosenttiin siitä, mitä ne olivat vuonna 2019.

Analyytikot ovat myös ilmaisseet huolensa siitä, mitkä ovat yhtiön perusliiketoiminnan menestysmahdollisuudet. Joulukuun jälkeen yhtiö on ottanut noin miljardi dollaria (835 miljoonaa euroa) uutta velkaa välttääkseen konkurssin. Yhteensä AMC:llä on velkaa noin 10 miljardia dollaria.

Tänä vuonna yhtiöltä kuluu 165 miljoonaa dollaria (138 miljoonaa euroa) pelkästään lainojen korkojen maksuun, kertoo uutistoimisto Bloomberg.