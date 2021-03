Tehoelektroniikkavalmistaja Enedon osake perjantaina raketoinut jopa 120 prosenttia, vaikka teoriassa sen olisi pitänyt painua antijärjestelyiden takia. Samanlainen ilmiö tapahtui kesällä Finnairin osakkeelle.

Tehoelektroniikkatuotteita valmistavan Enedon osake on ollut perjantaina reippaassa nousussa Helsingin pörssissä sen jälkeen, kun yhtiö kertoi ison osakeantinsa ehdoista torstaina.

Osake kävi aamulla jopa 120 prosentin nousussa ja liikkui iltapäivällä noin 90 prosenttia plussalla 0,68 eurossa.

Yhtiön osakeantiin liittyen Enedon osakkeesta irtosi perjantaina merkintäoikeus. Sen pitäisi rahoitusteorian mukaan laskea osakkeen hintaa, koska anti kasvattaa osakemäärää.

”Luulen, että tässä on kyseessä Finnairin kesäinen toisinto”, sanoo osaketutkimusyhtiö Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski.

Lentoyhtiö Finnairin osake rynni viime kesäkuussa yhden päivän aikana hurjimmillaan yli sata prosenttia ylöspäin, vaikka silloinkin osakkeesta irtosi merkintäoikeus.

”Enedon osaketta on ilmeisesti ostettu jonkinlaisena dippinä. Tulkitsen, että tässä on väärinymmärrys tilanteesta, koska reaktiohan on ihan posketon”, Korkiakoski sanoo.

Enedo yrittää kerätä merkintäoikeusannilla noin viisi miljoonaa euroa uutta pääomaa. Sen lisäksi Enedo järjestää suunnatun osakeannin noin seitsemän miljoonaan euron keräämiseksi. Ruotsalainen sopimusvalmistaja Inission on nousemassa annilla uudeksi suuromistajaksi.

”Näyttää siltä, että markkina ei ole ymmärtänyt antia oikein, koska tulossa oleva suunnattu osakeanti dilutoi roimasti vanhojen osakkeiden osuuksia”, Korkiakoski sanoo.

Enedo aikoo käyttää anneissa saamansa varat käänneohjelmaansa ja lainojen takaisinmaksuun. Järjestelyn yhteydessä yhtiö maksaa pois lainojaan 5,3 miljoonan euron verran ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.

Enedo on entiseltä nimeltään Efore. Nimi piti vaihtaa viime vuonna, koska yhtiö myi muutama vuosi sitten telekommunikaatioliiketoimintansa ja samalla nimensä kiinalaiselle Shenzhen Kexin Communicationille 3,5 miljoonalla eurolla.