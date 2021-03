Vastaajista vain hieman yli kymmenesosa olisi valmis jatkamaan palveluiden ostamista samassa laajuudessa kuin nytkin ilman kotitalousvähennystä.

Suomen suurimman kotisiivousyrityksen Freskan asiakkailleen teettämä kysely kertoo, että noin kolmannes heistä harkitsisi siivouksen teettämistä pimeänä työnä, mikäli kotitalousvähennystä ei olisi.

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ei silloinkaan turvautuisi pimeään työhön.

Freskan kyselyn kohderyhmä olivat Freskan säännöllisen kotisiivouspalvelun asiakkaat Suomessa. Kyselyyn vastasi 648 asiakasta.

Freskan kyselyn inspiraationa oli tammikuun lopussa julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n tutkimus, jonka mukaan kotitalousvähennys on tehoton tapa lisätä työllisyyttä tai puuttua harmaaseen talouteen.

Freskan tulokset antavat ainakin viitteitä siitä, että jos vähennysjärjestelmää ei olisi, osa ihmisistä pyrkisi alentamaan siivouksen hintaa teettämällä sen pimeästi.

Vattin ja PT:n tutkimus sai ristiriitaisen vastaanoton, koska sen tulokset olivat täysin päinvastaiset kuin käsitykset vähennyksen vaikutuksista ovat olleet.

Freskan kyselyyn vastanneista suurin osa oli keski- tai hyvätuloisia. Yli 40 000 euroa vuodessa ansaitsevia oli vastaajajoukossa yli 400. Noin sata vastanneista ei halunnut kertoa tulojaan.

Kotisiivousyrityksen asiakkaat ovat sikäli valikoitunut joukko, että kaikki kyselyyn vastanneet tunsivat kotitalousvähennyksen ja käyttivät sitä verotuksessaan hyväksi.

Jos kotitalousvähennys ei olisi mahdollinen, kolmasosa vastaajista ei ostaisi lainkaan siivouspalveluita. Puolet vastaajista vähentäisi kotisiivouksen ostamista. Vastaajista 14 prosenttia arvioi, että jatkaisi palveluiden ostamista samassa laajuudessa kuin nytkin.

”Kyselyn tulokset olivat meille yllätys”, sanoo Freskan talousjohtaja Maria Alahuhta. Hän oli olettanut, että useampi olisi kertonut jatkavansa palveluiden ostoa ilman kotitalousvähennystäkin.

Vastaajista kahdeksan prosenttia kertoi joskus ostaneensa siivouspalveluita tietäen, että palveluntarjoaja ei maksa palkkiosta veroa. Loput vastaajista kielsivät näin tehneensä.

Kolmannes vastaajista kertoi tietävänsä jonkun, joka on turvautunut kotisiivouksessa pimeään työhön.

Freska toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa, johon suomalaisyritys laajeni yritysostoin. Yhtiöllä on yli 800 työntekijää, joista neljännes on Suomessa.

Ruotsin järjestelmää Alahuhta kehuu, koska Ruotsissa palveluiden ostajan ei itse tarvitse hakea vähennystä, vaan esimerkiksi siivousfirma vähentää osuuden suoraan hänen laskustaan ja hakee sitten puuttuvan summan verottajalta.

”Ihmiset eivät tiedä paremmasta Suomessa, kun vertaa vaikka Ruotsin malliin. Suomessa voi käydä pahimmillaan niin, että jos teetät tammikuussa remontin, saat palautuksen kahden vuoden päästä joulukuussa.”

Norjassa vähennystä ei ole. Alahuhdan tietojen mukaan yhdeksän kymmenestä kotisiivouksesta teetetään siellä pimeänä.

Alahuhta toivoo, että hallitus ei leikkaisi kotitalousvähennystä enää siitä, mille tasolle se viime vuoden alusta laskettiin. Vuoden 2020 alusta kotitalousvähennyksen vähennysprosentti on 40 prosenttia ja vähennyksen enimmäismäärä 2 250 euroa. Sekä prosenttia että enimmäismäärää leikattiin.

”Me olemme iso työllistäjä muun muassa maahanmuuttajille, jotka ovat muuten työmarkkinoilla aika haavoittuvassa asemassa. Olemme monelle ensimmäinen kosketus työelämään, Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, ja me ymmärrämme, että olemme monelle myös välivaihe. Toivoisin, että nyt kun elvytetään niin monella tapaa, ei lähdettäisi kotimaisesta ja paikallisesta työllistämisestä leikkaamaan.”

HS tutustui myös kyselyn avovastauksiin, jossa vastaajat saivat kertoa itse vapaasti ajatuksiaan kotitalousvähennyksestä. Vastaukset on annettu nimettöminä.

Muutama vastaaja sanoi, että kotitalousvähennyksen heikennys viime vuoden alussa sai miettimään siivouspalvelun jatkoa tai ainakin siivouskertojen vähentämistä.

Freska kysyi asiakkailtaan, millä tavoin ostettu siivous on vaikuttanut arkeen. Avovastauksissa vastaajat sanoivat muun muassa, että siivouksen osto vapauttaa aikaa sellaiseen tekemiseen, joka on enemmän mieleen. Myös sopu kotona on ollut parempi, kun siivouksesta ei riidellä perheenjäsenten kesken eikä työviikon jälkeen ryhdytä väsyneenä siivoamaan.

Moni vastaajista kertoi käyttäneensä kotitalousvähennystä myös remonttien teettämiseen.

Soraääniä tällaisessa valikoidulle joukolle suunnatussa kyselyssä on luonnollisesti vähemmän, mutta pari vastaajaa sanoi avovastauksissa tiedostavansa, että vähennys hyödyttää parhaiten hyvin toimeentulevia. Yhden vastaajan mielestä vähennystä voisi leikata.

Toisaalta myös vähennyksen korottamista toivottiin etenkin niin, että yhden ihmisen taloudet voisivat vähentää saman määrän kuin pariskunnat.