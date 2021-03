Thaimaassa voidaan pian päästä nauttimaan muun muassa hamppuhampurilaisista ja hamppuhammastahnasta. Kannabiksesta ja hampusta saatavien tuotteiden markkina-arvon odotetaan olevan maassa jopa yli 550 miljoonaa euroa.

Thaimaan viranomaiset toivovat kannabis- ja hampputuotteista seuraavaa isoa vetonaulaa, jolla maan talous saataisiin nousuun. Maa laillisti kannabiksen käytön lääketieteelliseen ja tutkimuskäyttöön vuonna 2018. Lisäksi maa laillisti kannabiskasvista saatavien yhdistelmien, kuten CBD-yhdisteen, käytön muun muassa elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa. CBD-yhdistelmä ei aiheuta käyttäjälleen päihdyttävää kokemusta, vaan sen sanotaan rentouttavan ja rauhoittavan käyttäjäänsä.

Kannabis- ja hampputuotteilla arvioidaan olevan koko Aasiassa yli 7 miljardin euron arvoiset markkinat. Thaimaan osuuden tästä arvioidaan olevan yli 550 miljoonaa euroa vuoteen 2024 mennessä.

Thaimaan päätös on herättänyt kiinnostusta muun muassa kosmetiikka- ja juomayhtiöiden kohdalla.

”Tämä on kultainen tilaisuus. Johtoaseman saavuttaminen markkinoilla tulee olemaan tärkeää yrityksille. On nimittäin harvinaista, että yhdellä tuotteella on näin paljon paitsi kansallista myös kansainvälistä kiinnostusta”, juomayritys Ichitanin toimitusjohtaja Tan Passakornnatee sanoi.

Kosmetiikka-alan yritys Smooth E:n aikomuksena on puolestaan tuoda ensimmäisenä markkinoille CBD-yhdistelmää sisältäviä tuotteita. Yrityksen mukaan yhdistelmä sopii mahdollisesti muun muassa hammastahnoihin, shampoihin ja suihkugeeleihin.

”Jokaisella maalla on ainutlaatuinen tuotteensa. Kannabiksen pitäisi olla Thaimaan tuote”, Smooth E:n toimitusjohtaja Sangsuk Pithayanukul sanoi.

Maan terveys- ja koulutusministeriö on New Straits Time -lehden mukaan tarjoamassa koulutuspaketteja, joiden avulla ihmiset voivat oppia viljelemään kannabista laillisesti. Maa on sijoitusyhtiö Golden Triangle Groupin johtajan Kris Thirakaosalin mukaan hyvässä asemassa kasvin kasvattamista ajatellen. Asemaa parantavat trooppinen ilmasto, veden saatavuus ja maan pitkät perinteet.

Jotkin yritykset, kuten kasvipohjaisia ruokia valmistava NR Instant Produce, aikoo keskittyä jo olemassa olevien kannabistoimintojen hankkimiseen sen sijaan, että ne aloittaisivat toimintansa puhtaalta pöydältä. Yritys aikoo tuoda markkinoille muun muassa hamppua sisältäviä hampurilaisia.

Maa on kärsinyt pahoin koronaviruspandemian aiheuttamista matkustuskielloista ja rajojen sulkemisista. Kannabis- ja hampputuotteiden toivotaan palauttavan matkailijoiden kiinnostusta maahan.