Haasteet keskittyvät Trump Organization-yhtiön epäonnistuneeseen yritykseen kehittää 86 hehtaarin alue luksusluokan asuinalueeksi.

Manhattanin syyttäjäviranomaiset ja oikeusministeriö epäilevät Donald Trumpin liioitelleen reilusti luksuskiinteistö Seven Springsin arvoa.­

Manhattanin syyttäjäviranomaiset tehostavat Donald Trumpin yrityksiä koskevaa tutkintaansa. Asiaa tuntevien lähteiden mukaan syyttäjien tähtäimessä on nyt Westchesterin piirikunnassa New Yorkin osavaltiossa sijaitseva kiinteistö, jota entinen presidentti on yrittänyt kehittää siinä onnistumatta.