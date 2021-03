Kustannusten välinen ero on merkittävä Rotterdamin hyväksi, Neste tiedottaa.

Neste valitsee Hollannin Rotterdamin uuden uusiutuvan diesel-jalostamon sijaintipaikaksi. Yhtiö tiedotti asiasta maanantaina.

Yhtiön mukaan se on nyt saanut päätökseen perusteellisen selvitysvaiheen kahdesta mahdollisesta sijainnista, Porvoosta Suomessa ja Rotterdamista Alankomaissa. Nesteellä on jalostamot molemmissa paikoissa.

”Arvostan avointa vuoropuhelua viranomaisten kanssa sekä Suomessa että Alankomaissa koko selvitysvaiheen ajan. Lähestymistapa on ollut rakentava etsiessämme parhaita ratkaisuja tulevaisuuden kasvumme mahdollistamiseksi”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo tiedotteessa.

Vanackerin mukaan ratkaisu syntyi ”perusteellisten tutkimusten ja laskelmien” jälkeen. Niiden perusteella investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa.

”Päätöksemme perustuu tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseen ja uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteuttamiseen”, hän sanoo.

Neste on yksi Suomen suurimpia pörssiyhtiöitä. Suomen valtio on sen suurin yksittäinen omistaja noin 36 prosentin omistusosuudellaan.

Neste ei ole kertonut tarkalleen uuden jalostamon kokoa, mutta hintalappu olisi yli miljardin luokkaa. HS on aiemmin kertonut, että arvioiden mukaan jalostamon sijoittaminen Rotterdamiin on noin 500 miljoonaa euroa Porvoota halvempi vaihtoehto.

Nesteen mukaan vaaka kallistui Rotterdamin puoleen myös käytännön seikkojen takia. Porvoon jalostusalue on esimerkiksi alueena monimutkaisempi, joka olisi tarkoittanut jalostamon pidempää rakennusaikaa sekä korkeampaan toteutusriskiin. Rotterdamissa sen sijaan on olemassa valmis infrastruktuuri.

”Rotterdam hyötyy uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien uusien markkinoiden läheisyydestä sekä läheisyydestä raaka-ainelähteisiin”, Neste kirjoittaa tiedotteessaan.

HS kirjoitti Rotterdamin eduista Porvooseen nähden laajassa analyysissaan maaliskuun alussa.

”Alusta saakka valtionhallinnossa on tiedostettu, että kilpailu Rotterdamia vastaan on vaikeaa, lähes epätoivoista. Nesteelle on kehitelty monenmoisia porkkanoita innovaatiotuista energiatukeen, mutta niillä on vaikea kuroa kiinni satojen miljoonien eurojen eroa”, kirjoitti HS:n energiaa seuraava toimittaja Jarno Hartikainen analyysissaan.

”Rotterdamin keskeisin vahvuus on sijainti. Yksi maailman suurimpia satamia on globaalien tavaravirtojen solmukohta.”

Nesteen mukaan Porvoo hävisi kisan raaka-aineiden hankintamahdollisuuksien, investointi- ja käyttökustannusten, infrastruktuurin, vähähiilisten hyödykeratkaisujen, paikallisten synergia- ja kannustinsyiden sekä yleisen markkinatilanteen takia.

Neste kertoo pyrkivänsä luomaan valmiuden hallituksen lopulliseen investointipäätökseen tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.

”Yhtiö investoi merkittävästi Suomeen ja erityisesti Porvoon toimipisteeseen, sillä yhtiö on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Lisäämme investointeja myös tulevaisuuden teknologioihin ja raaka-aineisiin. Suomessa sijaitsee yhtiön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus myös tulevaisuudessa”, Neste tiedottaa.

Nesteen päätös ei tule yllätyksenä. Maaliskuun alussa Kauppalehti uutisoi, että yhtiö on kallistumassa Rotterdamin puoleen hankkeessa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) totesi tuolloin olevansa pettynyt, vaikka yhtiö ei vielä ollut virallisesti ilmoittanut päätöstään.

Kauppalehti kertoi lähteitään nimeämättä, että investointi Rotterdamiin tulisi yhtiölle noin 500 miljoonaa euroa halvemmaksi kuin investointi Porvooseen. HS:n lähteiden mukaan summa on oikeansuuntainen.