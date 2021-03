Facebook on epäröinyt sisältöihin puuttumisessa.

Päättäjät ja tutkijat ovat kritisoineet Facebookia koronavirukseen ja koronarokotteisiin liittyvän väärän tiedon levittämisestä sosiaalisen median alustoillaan.

Nyt Facebook on kertonut lisäävänsä merkinnän jokaiseen koronarokotteiden turvallisuutta käsittelevään päivitykseen. Myöhemmin merkintöjä tulee kaikkiin päivityksiin, joissa mainitaan koronarokote.

Aiemmin sosiaalisen median palveluihin on ilmestynyt merkintöjä esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyviin sisältöihin. Vaalien yhteydessä merkintöjä oli erityisesti vaalituloksen oikeudellisuutta käsittelevissä päivityksissä.

Rokotesisällön merkitsemisen lisäksi Facebook on kertonut kehittävänsä työkalun, jonka kautta amerikkalaiset voivat saada tietoa siitä, mistä rokotteen voi käydä hankkimassa. Facebookin omistamaan Instagramiin on tulossa oma alue koronavirukseen liittyvälle tiedolle.

Facebookissa ja Instagramissa on lukuisia ryhmiä, tilejä ja sivustoja, joilla levitetään väärää tietoa rokotteista. Palvelut omistava yhtiö on pitkään ollut sillä kannalla, ettei ole sen asia puuttua toimintaan.

Facebookin tuotejohtajan Chris Coxin mukaan yhtiö on ottanut leviämään lähteneet väärät väitteet ”erittäin vakavasti”. Cox sanoo kuitenkin, että on olemassa ”iso harmaa alue ihmisiä, joilla on huolia. Jotkut ihmisistä kutsuisivat näitä huolia misinformaatioksi ja osa epäilyiksi”.

Coxin mukaan paras tapa puuttua tähän ongelmaan on lisätä virallisen ja arvovaltaisen tiedon saatavuutta ja olla mukana keskustelussa yhdessä terveysalan asiantuntijoiden kanssa.