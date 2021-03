Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Jalonen (sd) sanoo, että alkujärkytyksen jälkeen hän on pyrkinyt keskittymään positiiviseen eli Nesteen nykyisen toiminnan kehitykseen Porvoossa.

Neste on päättänyt rakentaa uuden jalostamonsa Porvoon sijaan Rotterdamiin. Öljynjalostusyhtiö Nesteen Porvoon jalostamo Sandvikenissä elokuussa 2017.­

Neste on valinnut Porvoon sijaan Hollannin Rotterdamin uuden biodiesel-jalostamonsa sijainniksi.

Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Jalonen (sd) toteaa, ettei uutinen miljardiluokan investoinnin menemisestä ohi suun ole enää yhtä suuri sokki kuin maaliskuun alussa, kun asiasta kerrottiin vasta epävirallisten tietojen pohjalta.

”Alkuun tuntui siltä, että menetimme jotakin, mutta emme ole menettäneet mitään, emme vain saa lisää. Päinvastoin on niin, että Suomen osalta Porvoon asema Nesteen toiminnoissa on korostunut”, Jalonen sanoo.

Kauppalehti uutisoi maaliskuun alussa, että Neste on kallistumassa Rotterdamin puoleen hankkeessa. Tuolloin Jalonen kertoi HS:lle olleensa järkyttynyt uutisesta.

”Kaikki tämä on ollut ennakoitavissa. Viitteitä on ollut ja usein on niin, ettei ole savua ilman tulta. Valitettavasti tässäkin tapauksessa niin kävi.”

Jalonen kertoo, että Nesteen perustelut investoida Rotterdamiin ovat ymmärrettävissä. Nesteen mukaan kustannusten välinen ero on merkittävä Rotterdamin hyväksi.

Kauppalehden lähteiden mukaan investointi Rotterdamiin tulisi yhtiölle noin 500 miljoonaa euroa halvemmaksi kuin investointi Porvooseen. HS:n lähteiden mukaan summa on oikeansuuntainen.

Nesteellä on jo jalostamot sekä Porvoossa että Rotterdamissa.

”Suomen kannalta tämä on kaksipiippuinen juttu. Toisaalta valtion omistaman yhtiön menestys on hyväksi Suomelle joka tapauksessa, mutta olisimme mielellään ottaneet työpaikkoja Suomeen ja Porvooseen”, Jalonen sanoo.

Suomen valtio omistaa miltei 36 prosenttia Nesteen osakkeista.

Jalonen on luottavainen sen suhteen, että Neste jatkaa toimintaansa Porvoossa. Neste päätti viime vuonna lopettaa Naantalin jalostamon toiminnan.

”Nyt meidän täytyy tehdä voitavamme Nesteen toimintojen pysymiseksi ja niiden kehittämiseksi, jotta toiminta on kilpailukykyistä Porvoossa. En näe pitkälläkään tähtäimellä vaarana sitä, ettei Neste olisi enää Porvoossa.”

Neste työllistää noin 5 000 henkilöä maailmanlaajuisesti, joista vajaa 4 000 on Suomessa. Yhtiön jalostamokokonaisuus koostuu Suomessa viidestä tuotantolinjasta. Linjoista neljä sijaitsee Porvoossa ja yksi on sijainnut Naantalissa.

Nesteen jalostamolla Porvoossa työskentelee noin 1 150 henkilöä. Naantalissa on työskennellyt noin 350 henkilöä.