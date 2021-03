Neste valitsi Rotterdamin diesel-jalostamonsa sijaintipaikaksi. Eikä se ole yllätys. Porvoon voittoon olisi vaadittu varsinainen ihme, kirjoittaa HS:n taloustoimituksen uutistuottaja Joonas Laitinen.

Suomen suurimpiin pörssiyhtiöihin kuuluva Neste ilmoitti maanantaina odotetusti rakentavansa uuden diesel-jalostamonsa Hollannin Rotterdamiin. Kyse on miljardiluokan investoinnista. Aiemmin HS on kertonut, että jalostamon perustaminen Rotterdamiin maksaa noin 500 miljoonaa euroa Porvoota vähemmän.

Neste nosti hinnan esiin myös itse ratkaisua koskevassa tiedotteessaan.

”Perusteellisten tutkimusten ja laskelmien perusteella investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa”, sanoi toimitusjohtaja Peter Vanacker yhtiön tiedotteessa.

Päätös ei varmasti ole kaikkien suomalaisten mieleen. Suomen valtio on noin 44 prosentin omistusosuudellaan Nesteen suurin omistaja. Sinivalkoisimpien linssien läpi asiaa katsovat voisivat sanoa, että suomalaisen yhtiön olisi pitänyt tunnustaa väriä ja toteuttaa työpaikkoja ja verotuloja tuova investointi Porvoossa.

Yhtiön Excelissä tällaiset puheenvuorot eivät painaneet, sillä Rotterdam oli alusta asti ylivoimaisesti Porvoota houkuttelevampi vaihtoehto.

Eikä syy liity ainoastaan hintaan.

Sijoituspaikan valinnan kriteerejä ovat nykyiset markkinat ja markkinoiden kasvua tukeva sääntelykehys, raaka-aineiden hankintamahdollisuudet, investointi- ja käyttökustannukset, infrastruktuuri, vähähiiliset hyödykeratkaisut sekä paikalliset synergiat ja kannustimet, listaa Neste tiedotteessaan.

Puolen miljardin hintaeroa puolestaan selittävät logistiikkakustannukset, rakennuskustannusten ero sekä vähähiilisen vedyn saatavuus.

Näiden syiden lisäksi Neste kuvailee Porvoon jalostamoaluetta Rotterdamia monimutkaisemmaksi. Se puolestaan olisi johtanut korkeampaan toteutusriskiin ja pidempään rakennusaikatauluun.

Rotterdam puolestaan hyötyy uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien uusien markkinoiden läheisyydestä sekä läheisyydestä raaka-ainelähteisiin.

HS:n taloustoimituksen energia-alaan erikoistunut toimittaja Jarno Hartikainen palasteli Rotterdamin ylivoiman tarkasti maaliskuun alussa julkaistussa analyysissaan.

”Rotterdamin keskeisin vahvuus on sijainti. Yksi maailman suurimpia satamia on globaalien tavaravirtojen solmukohta. Tämä on uusiutuvien polttoaineiden jalostamolle kriittisen tärkeää: Neste valmistaa uusiutuvaa dieseliä ja lentopolttoainetta paistorasvoista ja muista jäteöljyistä, ja 60 prosenttia Euroopassa käytetystä raaka-aineesta tuodaan tänne muualta, lähinnä Kiinasta ja muualta Aasiasta. Vastaavasti tärkeimmät markkinat tuotteille ovat Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jonne on niin ikään lyhyempi laivamatka Rotterdamista kuin Porvoosta”, Hartikainen kirjoitti.

”Lisäksi Neste haluaa laajentaa liiketoimintaansa toimittamalla uusiutuvaa raaka-ainetta muovi- ja kemianteollisuudelle. Rotterdamissa asiakkaat olisivat lähellä.”

Olen itse kotoisin Porvoosta ja jättimäisen investoinnin saaminen entisille kotikulmilleni olisi lämmittänyt mieltä Porvoonjoen harmaan koronataaperruksen keskellä. Perustelistaa lukiessa ratkaisussa ei kuitenkaan ole mitään ihmeteltävää.

Enemmänkin on tiedossa olevien faktojen perusteella ihme, että Porvoota edes harkittiin vakavasti sijoituspaikaksi.

Valittu sijoituspaikka lienee lopulta myös suomalaisten veronmaksajien etu. Veronmaksajien ja samalla Nesteen omistajien kannalta tärkeää on, että yhtiö tekee järkeviä ratkaisuja.