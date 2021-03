Työajan lyhentämistä on pohdittu monessa muussakin maassa eri puolilla maailmaa.

Espanja aikoo testata nelipäiväisen työviikon mahdollisuutta, kertoo brittilehti The Guardian. Maan hallitus on päättänyt käynnistää rajatun kokeilun, johon voivat osallistua uudesta työnteon rytmistä kiinnostuneet yritykset. Käynnistymässä on siten maailman ensimmäisiä kansallisen tason kokeiluja työajan lyhentämiseksi.

Nykyistä lyhyemmän työviikon tai -päivän mahdollisuuden selvittämistä on Suomessa esittänyt muiden muassa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) vuonna 2020. Vuotta aiemmin Sanna Marin (sd) kannusti liikenne- ja viestintäministerinä ollessaan tarkastelemaan nelipäiväisen työviikon ja kuuden tunnin työpäivän mahdollisuutta pitemmällä aikavälillä.

Asiaa on pohdittu ja kokeiltu monessa maassa Ruotsista Japaniin, mutta yleensä vain yksittäisissä yrityksissä. Esimerkiksi Japanissa nelipäiväistä työviikkoa on kokeillut ohjelmistoyhtiö Microsoft, jossa myynti kasvoi kokeilun ansiosta merkittävästi.

Suomessa lyhennettyä työviikkoa on testattu muun muassa mainos- ja markkinointitoimisto Wörksissä.

Nykyistä lyhyemmän työajan arvellaan parantavan työntekijöiden jaksamista, mikä johtaa tuottavuuden kasvuun. Etuna olisi myös työpaikkojen määrän kasvaminen, mistä on kuitenkin laadittu ristiriitaisia teorioita. Esiin on tuotu myös mallin suotuisa vaikutus ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Suomessa keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika on nyt noin 37 tuntia, mikä on noin 7,5 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa.

Espanjassa nelipäiväisen, 32-tuntisen työviikon kokeilua ehdotti alun perin vasemmistopuolue Más País. Sen ehdotuksen mukaan yritykset voisivat valtion maksamien korvausten ansiosta osallistua kokeiluun mahdollisimman pienellä taloudellisella riskillä. Puolue on arvioinut, että kokeiluun osallistuisi noin 200 yritystä ja 3 000–6 000 työntekijää.

”Espanja on ensimmäinen maa, jossa kokeilu tehdään tässä mittakaavassa”, toteaa The Guardianille Más País -puolueessa hanketta kehitellyt Héctor Tejero.

Aikaisintaan ensi syksynä käynnistyvä ja muutaman vuoden ajan kestävä kokeilu on kohdannut Espanjassa myös arvostelua, etenkin työnantajien puolelta. Liike-elämän edustajien mielestä taantuma ei ole oikea aika tällaisille uudistuksille.

Myönteisesti kokeiluun asennoituvat puolestaan kannustavat muitakin maita ottamaan esimerkkiä Espanjasta, jossa pilotin ohjaamiseen ja sen tuloksia tutkimaan perustetaan laajalti eri toimijoita edustava työryhmä.