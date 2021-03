Salasanan jakaminen ulkopuolisille on Netflixin käyttöehtojen vastaista, mutta yleistä. Nyt Netflix on aloittanut kokeilun salasanojen lainaamisen lopettamiseksi.

Koronavuonna 2020 Netflix sai yhteensä 37 miljoonaa uutta tilaajaa, mikä on ennätysmäärä.­

Suoratoistopalvelu Netflix yrittää suitsia käyttäjätunnusten ja salasanojen ilmaista lainailua kavereilta tai sukulaisilta.

Netflix on alkanut kokeilla ominaisuutta, jonka tavoitteena on estää tilauksen tehneen kotitalouden ulkopuolisia henkilöitä käyttämästä palvelua ilmaiseksi.

Palvelun tilaaja on tähän saakka voinut antaa kenelle tahansa käyttäjätunnuksensa ja salasanan, joiden avulla palveluun on päässyt kirjautumaan, ellei palvelussa ole jo kirjautuneena tilauksen mukainen enimmäismäärä ihmisiä.

Jatkossa Netflix voisi estää salasanaa lainanneen kirjautumisen ja tyrkyttää tälle maksullista tilausta.

Yhtiön mukaan ominaisuutta testataan pienellä määrällä käyttäjiä.

”Kokeilua tehdään, jotta voimme varmistaa, että Netflix-tilejä käyttävillä on oikeus tehdä niin”, yhtiö kommentoi tiedotteessaan.

Kokeilu on alkanut jo näkyä osalle käyttäjistä, kertoo New York Times. Kun Netflixiin kirjautuu, ruudulle ilmestyy viesti: ”Jos et asu samassa taloudessa tilin omistajan kanssa, tarvitset oman tilin jatkaaksesi katselua.”

Seuraavaksi käyttäjien pitää joko varmistaa käyttöoikeus tiliin tekstiviestin tai sähköpostin kautta tai rekisteröityä Netflix-käyttäjäksi. Käyttäjille annettiin myös mahdollisuus varmentaa käyttöoikeus myöhemmin.

Salasanan jakaminen ulkopuolisille on Netflixin käyttöehtojen vastaista, mutta yleistä.

Pittsburghin Carnegie Mellon -yliopiston professori Michael D. Smith sanoo New York Timesille, että Netflix menettää merkittävän määrän liikevaihtoa salasanoja lainaavien käyttäjien vuoksi.

”Salasanan jakaminen on piratismia, ja se saattaa maksaa Netflixille isoja summia – – joten se on epäilemättä ongelma”, Smith sanoo ja lisää, että ilmiön todellinen haaste on löytää salasanojen lainaajat ja erottaa heidät maksavista asiakkaista.

Toistaiseksi Netflix ei ole asettanut kovaa muuria estääkseen salasanan lainaamisen, vaan yhtiö yrittää enemmänkin kannustaa käyttäjiä maksamaan.

”Pienikin signaali siitä, että piratismi ei ole hyväksyttävää, voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen”, Smith sanoo.