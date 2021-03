Uuden Norse Atlantic Airways -halpalentoyhtiön tarkoituksena on keskittyä kaukolentoihin, joista yrityssaneerauksessa oleva Norwergian vetäytyi.

Norjalaiset lentoalan konkarit ovat perustaneet uuden lentoyhtiön nimeltä Norse Atlantic Airways, jonka tarkoituksena on saada markkinaosuutta Atlantin ylittävissä halpakaukolennoissa. Se on markkinasegmentti, josta Norwegian Air on vetäytynyt pois osana yrityssaneerausohjelmaansa.

Norse Atlantic Airwaysin tiedotteen mukaan uuden yhtiön on perustanut Norwegianin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Bjørn Kjos sekä lentoyhtiöiden henkilöstöyhtiö OSM Aviationin yksi perustajista Bjørn Tore Larsen. Yhtiön enemmistöomistaja on Larsen, josta tulee myös yhtiön toimitusjohtaja.

Uusi lentoyhtiö aikoo lentää muun muassa Lontoosta, Pariisista ja Oslosta New Yorkiin, Los Angelesiin ja Miamiin. Yhtiö aikoo aloittaa toimintansa myöhemmin tänä vuonna ja listautua Oslon pörssin kasvuyhtiöiden listalle ensi kuussa.

Yhtiö aikoo täyttää markkina-aukkoa, jonka Norwegianin vetäytyminen kaukolennoista jätti. Norwegian lensi Atlantin ylittäviä halpalentoja ennen kuin yhtiö joutui hakeutumaan yrityssaneeraukseen velkataakan ja koronapandemian takia. Norwegian on keskittymässä pelkästään Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Norse Atlantic kertoi, että se aikoo käyttää Boeingin 787 Dreamliner -lentokoneita. Yhtiö ei kertonut, kuinka paljon koneita se on sopinut vuokraavansa.