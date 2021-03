Valtaosa työpaikkojen vähennyksistä kohdistuu todennäköisesti Suomen ulkopuolelle.

Verkkolaitteita valmistava Nokia ilmoittaa karsivansa kulujaan 600 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Se tarkoittaa erittäin suuria työpaikkojen vähennyksiä, mutta pääasiassa Suomen ulkopuolella.

Yhtiö arvioi uudelleenjärjestelyjen johtavan 18–24 kuukauden aikana 80 000–85 000 työntekijän organisaatioon nykyisen noin 90 000 työntekijän asemesta. Täsmälliset määrät riippuvat yhtiön mukaan markkinoiden kehityksestä seuraavien kahden vuoden aikana, sillä kustannuksia karsitaan kolmen vuoden kuluessa.

”Emme tee kevyin perustein päätöksiä, joilla on mahdollisia vaikutuksia työntekijöihimme. Oikean osaamisen ja valmiuksien varmistaminen on välttämätön askel pitkän aikavälin kestävän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Minulle on tärkeää, että työntekijämme saavat tarvitsemansa tuen tässä prosessissa”, sanoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark tiedotteessa.

Suuret kulujen leikkaukset olivat odotettuja eikä yhtiö tiistain ilmoituksella ollut merkittävää vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon.

Nokia otti vuoden alussa käyttöön organisaation, jonka keskeinen tavoite on yksinkertaistaa yhtiön toimintatapaa. Liiketoimintaryhmien määrä on karsittu neljään ja jokaisen niistä on oltava kannattava omin avuin.

Tavoitteena on, että Nokia saavuttaisi etenkin 5g-tekniikassa alan edelläkävijän aseman. Se taas edellyttää tuotekehityksen merkittävää vahvistamista. Organisaation ja toimintatavan uudistamisten takia Nokia aikoo myös supistaa tuotevalikoimaansa ja vähentää toimipisteitään eri puolilla maailmaa.

Nokia on jo lisännyt runsaasti investointeja viiden sukupolven matkapuhelintekniikkaan (5g) yrittäessään saada kiinni kilpailijoidensa etumatkan. Satojen miljoonien eurojen lisäinvestoinnit 5g-tekniikkaan ovat sen verran suuria, että Nokia joutuu vastaisuudessa karsimaan työpaikkoja muista toiminnoistaan.

Joulukuun puolivälissä Nokia ilmoitti, että sen tärkeimmän tärkeimmän liiketoimintaryhmän eli matkapuhelinverkkojen kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti on tänä vuonna nolla.

Kolmen viime vuoden kuluessa Nokia on palkannut Suomeen 1 200 työntekijää 5g-matkapuhelintekniikan tuotekehitykseen Ouluun, Espooseen ja Tampereelle. Tiistaina ilmoitetut vähennykset kohdistuvat ilmeisesti pääasiassa ulkomaille ja muualle kuin 5g-tekniikan kehittämiseen.

”Kahden viime vuoden aikana olemme palkanneet Suomessa kokonaisuudessaan enemmän työntekijöitä kuin vähentäneet. Odotamme, että tänään julkistettujen suunnitelmien nettovaikutus Suomen henkilöstömäärään on positiivinen”, Nokia toteaa lähettämässään lausunnossa.

Suomessa Nokian palveluksessa oli viime vuoden lopussa 6 200 työntekijää.

”Suomi on meille tärkeä 5g:n tuotekehityksessä”, sanoi toimitusjohtaja Lundmark sanoi joulukuussa.

Yhtiö ei tiistaina muuttanut arviotaan liiketoimintansa kehittymisestä.

Tavoitteena on siis edelleen, että kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti olisi 7–10 tänä vuonna. Torstaina yhtiö järjestää sijoittajille tarkoitetun pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiö julkistaa pitkän ajan taloudelliset tavoitteensa ja suunnitelmansa osinkojen maksamisesta.

Nokia ei maksanut vuoden 2019 tuloksestaan lainkaan osinkoa, koska kassavaroja piti säästää muun muassa 5g-tekniikan lisäinvestointeja varten.

Neljä uutta liiketoimintaryhmää matkapuhelinverkot, pilvi- ja verkkopalvelut, verkkoinfrastruktuuri ja teknologia.

Matkapuhelinverkot tavoittelee johtoasemaa langattomissa verkoissa ja palveluissa. Saavuttaakseen tavoitteensa se keskittyy teknologiajohtajuuden vahvistamiseen ja lisää investointeja 5g-tekniikan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisäksi se vauhdittaa toimenpiteitä prosessien ja työtapojen digitalisoimiseksi sekä tuotteiden vähentämiseksi.

Nokia arvioi, että pilvi- ja verkkopalveluiden asiakkaat siirtyvät tuotteiden hankinnassa omistamisesta yhä enemmän nimenomaan palveluina myytäviin tuotteisiin. Siksi tuotevalikoimaa muokataan, palvelumalleja uudistetaan ja tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja keskitetään uusiin kasvumahdollisuuksiin teknologiajohtajuuden vahvistamiseksi.

Yhtiö arvioi, että verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä kasvattaa myös tutkimus- ja kehitysinvestointejaan sekä suunnittelee uusia valmiuksia voidakseen vastata asiakkaiden kysyntään ja tukeakseen tuotevalikoiman innovaatioita. Uusi toimintamalli parantaa Nokian mukaan liiketoimintaryhmän kustannustehokkuutta, koska myynnin ja hallinnon kustannusten suhteellinen osuus liikevaihdosta pienenee.

Patenttien lisensointiin ja uusien keksintöjen kehittämiseen keskittyvä teknologia-liiketoimintaryhmän tehtävänä on myös pyrkiä kustannustehokkuuteen, jotta se voi investoida uuteen tekniikkaan ja säilyttää hyvän kannattavuutensa.