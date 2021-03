Helsingin pörssiin pyrkivän terveysteknologiayrityksen instituutioanti jatkuu.

Terveysteknologiayritys Nightingale Healthin listautumisanti yksityishenkilöille on keskeytetty ylimerkinnän takia, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Yleisöannin oli määrä päättyä keskiviikkona.

Instituutioanti jatkuu annin ehtojen mukaisesti. Nightingale kertoi maanantaina saaneensa institutionaalisilta sijoittajilta 110 miljoonaan euron alustavat merkintätarjoukset. Instituutioannin merkintäajan on määrä jatkua torstaihin.

Nightingalen tarkoituksena on listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla. Yhtiön tavoitteena on kerätä annilla noin 110 miljoonan euron varat, jolloin sen markkina-arvoksi muodostuisi noin 450 miljoonaa euroa.

Nightingalen listautumisanti alkoi viime viikon maanantaina. Yhtiö arvioi, että kaupankäynti sen osakkeella voisi alkaa perjantaina.

Nightingalen liiketoiminta käynnistyi vuonna 2013. Yhtiö kehittää verianalyysiteknologiaa, joka tunnistaa sairastumisriskejä.