Amerikkalaissijoittajien suurin huolen aihe näyttää olevan nyt inflaatio, ei koronapandemia.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden VIX-volatiliteetti-indeksi laski tiistaina alimpaan tasoon sitten koronapandemian alkamisen.

Markkinoiden pelkokertoimena tunnettu indeksi oli tiistaina 0,54 prosentin laskussa 19,49 pisteessä. Näin alhaalla indeksi oli edellisen kerran 21. helmikuuta 2020 eli ennen kuin Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirustilanteen pandemiaksi.

Koronapandemia aiheutti osakkeiden myyntiaallon, jonka seurauksena laajan S&P 500 -indeksin arvosta katosi kolmannes maaliskuussa. Silloin VIX-indeksi huiteli 85,47 pisteessä eli lähes yhtä korkealla kuin finanssikriisin aikaan.

VIX on maaliskuun jälkeen laskenut tasaisesti, mutta on kuitenkin yhä korkeammalla kuin vuonna 2019 keskimäärin. S&P 500 -indeksi on samaan aikaan noussut 80 prosenttia maaliskuun pohjista uuteen ennätykseen tiistaina.

Sijoittajien tunnelmia ovat parantaneet odotukset siitä, että finanssipoliittinen elvytys ja kiihtyvä rokotustahti johtavat talouden elpymisen kiihtymiseen Yhdysvalloissa.

Merkkinä koronahuolien hälvenemisestä Bank of American kuukausittaisessa salkunhoitajakyselyssä suurin huolen aihe on nyt inflaatio, ei pandemia.