Työeläkeyhtiö Elosta irtisanoutunut Satu Huber: ”Tämä vuosi on ollut raskas”

Huberin mukaan henkilökohtainen päätös kypsyi raskaan vuoden aikana. Elo joutui viime vuonna Finanssivalvonnan holhoukseen vakavaraisuusaseman heikkenemisen takia.

Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber on irtisanoutunut tehtävästään.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Elon sijoituksista vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo.

Satu Huber kertoo HS:lle henkilökohtaisen päätöksensä kypsyneen raskaan vuoden jälkeen.

”Päätös oli vaikea, mutta joskus on oikea aika kääntää sivua omalta kannalta. Tämä tuntui oikealta hetkeltä sekä Elon että itseni kannalta. Vuosi on ollut raskas. Minulla on kaksi hallituspaikkaa ja saan nyt aikaa niille”, Huber sanoo.

Huber kertoo viettävänsä mielellään nyt enemmän aikaa mökillään saaristossa. Huberin mies sairastaa rappeuttavaa MS-tautia.

62-vuotias Huber on työskennellyt Elon toimitusjohtajana kesäkuusta 2015 ja sitä ennen Lähi-Tapiola eläkeyhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2008. Työuransa aikana Huber on ollut johtotehtävissä myös muun muassa Valtiokonttorissa ja finanssialan etujärjestössä.

Elolla on ollut Huberin toimitusjohtaja-aikana ajoittain ongelmia eläkeyhtiöitä valvovan Finanssivalvonnan kanssa.

Viime joulukuussa Fiva määräsi ulkopuolisen asiamiehen valvomaan Elon toimivaa johtoa ja hallitusta. Ratkaisu oli hyvin poikkeuksellinen ja tiettävästi ensimmäinen kerta, kun työeläkeyhtiö joutuu näin raskaan valvontatoimen kohteeksi.

Fivan mukaan yhtiön johto toimi varomattomasti vuosi sitten keväällä, kun yhtiön sijoitusvarallisuuden arvo heikkeni väliaikaisesti niin että yhtiön vakavaraisuusasema laski hetkeksi vakavaraisuusrajan alapuolelle.

Fivan mukaan Elon toiminnassa oli keväällä ”useita ongelmia”. Ne koskivat yhtiön perustehtävää ja toiminnan tarkoitusta, vakavaraisuuden hallintaa ja yhtiön johdon vastuita, tehtäviä ja rooleja sekä yhtiön tervehdyttämissuunnitelman laatimista ajoissa.

Huber ei ota kantaa siihen, liittyikö irtisanoutuminen ongelmiin Fivan kanssa.