Finanssiala (FA) on avannut rekisterin, jossa etujärjestö kertoo, keitä päättäjiä järjestö on lobannut vuoden aikana. Mukana on hallituksen jäseniä, kansanedustajia, europarlamentaarikkoja ja muita keskeisiä päättäjiä.

Heidän joukossaan ovat muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

”Moniarvoiseen demokratiaan kuuluu se, että päätöksentekijä kuuntelee eri intressi- ja asiantuntijatahoja ennen kuin tekee päätökset”, kertoo FA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula tiedotteessa.

Hänen mukaansa FA on kannattanut jo pitkään lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön avoimuuden lisäämistä sekä kotimaassa että EU:ssa.

Oikeusministeriön johdolla valmistellaan tämän vuoden aikana lakiin pohjautuvaa sääntelyä, joka velvoittaa lobbausta harjoittavat järjestöt ja yritykset avaamaan vaikuttamistyötään. Tavoitteena on, että avoimuusrekisteri olisi toiminnassa vuoden 2023 aikana.

”Haluamme jo ennen lakiin pohjautuvaa avoimuusrekisterin tuloa avata vuosittain lobbaustoimintaamme. FA:n avoimuustilinpäätöksessä näkyvät päättäjät ovat valikoituneet julkaistaviksi merkittävän poliittisen asemansa vuoksi”, Yli-Huttula sanoo.

Listauksesta selviää FA:n kanta kulloiseenkin edunvalvontateemaan ja ne päättäjätapaamiset, joissa asia on ollut esillä.

”Kannustamme muitakin edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöjä avaamaan rohkeasti omaa vaikuttamistyötään”, Yli-Huttula painottaa.

FA toimii pankkien, vakuutus- ja työeläkeyhtiöiden, rahasto- ja rahoitusyhtiöiden sekä arvopaperivälittäjien edunvalvojana.