Uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 6,5 prosenttia, inflaatiovauhti kiihtyy 2,4 prosenttiin ja työttömyysaste kutistuu 4,5 prosenttiin.

Yhdysvaltojen talous kasvaa tänä vuonna 6,5 prosenttia, arvioi maan keskuspankki. Muutos ennusteessa on poikkeuksellisen suuri, sillä kolme kuukautta sitten arvio talouskasvusta oli 4,2 prosenttia.

Talouskasvua voimistaa etenkin presidentti Joe Bidenin uusi 1 900 miljardin dollarin hätärahoitus, jolla pyritään vauhdittamaan kulutusta ja estämään taloudellisia vahinkoja. Toinen merkittävä syy on rokotusten nopea edistyminen.

Viimeksi talouskasvu on ollut vuositasolla yli kuusi prosenttia vuonna 1984. Vertailussa on syytä ottaa myös huomioon, että talouden romahdus oli viime vuonna pahin sitten 1940-luvun. Viime vuoden romahdus selittää siis osittain sitä, miksi talouskasvu on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakasta.

Ensi vuonna talous kasvaa keskuspankin arvion mukaan 3,3 prosenttia ja 2,2 prosenttia vuonna 2023.

Rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea päätti odotetusta pitää ohjauskoron ennallaan 0,0–0,25 prosentin vaihteluvälissä. Keskuspankki myös jatkaa liittovaltion joukkolainojen ja asuntovakuudellisten arvopapereiden ostamista markkinoilta yhteensä 120 miljardilla dollarilla kuukausittain.

”Rahoitusolot pysyvät talouskasvulle suotuisina, mikä heijastaa rahapoliittisia toimia, joilla tuetaan taloutta sekä lainanantoa yhdysvaltalaisille kotitalouksille ja yrityksille”, avomarkkinakomitea sanoo tiedotteessaan.

Erittäin voimakkaasti talouskasvusta ja inflaation tilapäisesti kiihtymistä huolimatta keskuspankki arvioi, että rahapolitiikkaa kiristetään aikaisintaan vuonna 2024. Uuden ennusteen mukaan inflaatiovauhti on tänä vuonna 2,4 prosenttia, ensi vuonna 2,0 prosenttia ja 2,1 prosenttia vuonna 2023.

Viime kesänä keskuspankki muutti hintavakaustavoitteensa joustavammaksi, minkä takia se voi sietää inflaatiovauhdin kiihtymisen tänä vuonna yli kahteen prosenttiin.

Työttömyysaste kutistuu uuden suhdanne-ennusteen perusteella tänä vuonna 4,5 prosenttiin ja ensi vuonna 3,9 prosenttiin ja 3,5 prosenttiin vuonna 2023.

Suhdanne-ennuste ja avomarkkinakomitean lausunto eivät aiheuttaneet aiheuttaneet arvopaperimarkkinoilla merkittäviä muutoksia.

Maailman suurimman kansantalouden nopealla elpymisellä voi olla laajoja vaikutuksia maailmantalouteen.

Yhdysvallat on esimerkiksi monille suomalaisille ja muille euroalueen yrityksille tärkeä markkina-alue. Tosin euroalueella talouskasvu on Euroopan keskuspankin ja teollisvaltioiden yhteistyöjärjestön OECD:n ennusteiden perusteella selvästi hitaampaa kuin Yhdysvalloissa.

OECD arvioi, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 3,9 prosenttia. Euroopan keskuspankki taas arvioi kasvun olevan 4,0 prosenttia.

Suuri ero euroalueen ja Yhdysvaltojen ennustetussa talouskasvussa johtuu todennäköisesti siitä, että monissa Etelä-Euroopan suurissa kansantalouksissa turismin suhteellinen painoarvo on huomattava. Pandemian takia turismi on vähentynyt erittäin voimakkaasti.

Toinen selitys voi olla, että Yhdysvalloissa keskuspankilla oli mahdollisuus asettaa ohjauskorko nollan tuntumaan pandemian kärjistyessä viime keväänä, kun taas Euroopan keskuspankki oli tehnyt saman jo vuosia aikaisemmin.