Tiistaina yhtiö kertoi karsivansa kuluja 600 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Säästöjä vastaavan määrän yhtiö aikoo käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäinvestointeihin, jotta sen kilpailukyky paranisi.

Verkkolaitteita valmistava Nokia arvioi kannattavuutensa paranevan tuntuvasti vasta vuonna 2023. Uuden tavoitteen mukaan kannattavuutta mittava liikevoittoprosentti olisi vuonna 2023 10–13. Tänä vuonna se ennustaa sen olevan 7–10.

”Nokia asemoi itsensä uudelleen luodakseen kestävää ja kannattavaa kasvua sekä johtaakseen muutosta nopeasti digitalisoituvassa maailmassa. Meillä on selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma liiketoimintamme uudistamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi ja johtoasemamme vahvistamiseksi meille tärkeillä markkinoilla”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark tiedotteessa.

Tiistaina yhtiö ilmoitti karsivansa kuluja 600 miljoonalla eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä. Säästöjä vastaavan määrän yhtiö aikoo käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäinvestointeihin, jotta sen kilpailukyky paranisi.

Lue lisää: Nokia aikoo karsia jopa 10000 työpaikkaa.

Yhtiön hallitus harkitsee osingon maksamista osakkeenomistajilleen seuraavan kerran ensi vuonna.

Hallitus keskeytti vuosineljänneksittäin maksettavan osingon maksamisen lokakuussa 2019, jotta sen kassavarat riittäisivät uusiin viidennen sukupolven matkapuhelintekniikan (5g) lisäinvestointeihin. Niillä yhtiö pyrkii saamaan kiinni kilpailijoidensa etumatkan 5g-tekniikassa.

Nokia toteuttaa kasvusuunnitelmansa kolmessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa liiketoiminnan perusta pannaan kuntoon. Se tarkoittaa pyrkimystä saavuttaa teknologiajohtajuus, uuden yksinkertaisimmin toimintamallin käyttöönottoa ja suuri investointeja tuotteiden parantamiseksi.

Ensi vuodesta eteenpäin yhtiö kiihdyttää tänä vuonna aloitettuja uudistuksia.

Kolmannessa vaiheessa Nokia pyrkii ”skaalaamaan” liiketoimintaansa kasvaakseen uusilla alueilla, mukaan luettuina yritys- ja yksityiskäyttöön tarkoitetut langattomat verkot, ja tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua.

”Keskitymme neljään tulosvastuulliseen liiketoimintaryhmäämme, jotka vastaavat paremmin asiakkaidemme ostokäyttäytymistä. Jokainen liiketoimintaryhmistämme tavoittelee teknologiajohtajuutta ja niillä on selkeät strategiat ja tavoitteet markkinaosuuksien sekä kannattavuuden parantamiseksi”, toimitusjohtaja Lundmark sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf kertovat, mikä Nokiassa meni pieleen

Neljästä liiketoimintaryhmästä suurin ja tärkein on matkapuhelinverkot. Se tavoittelee johtavaa asemaa langattomissa verkoissa ja niiden palveluissa.

Toiseksi suurin on verkkoinfrastruktuuri, joka keskittyy kriittisiin verkkoihin ja ratkaisuihin hyödyntämällä Nokian verraten vahvaa asemaa ip-, optisissa- ja kiinteissä verkoissa sekä merenalaisissa kaapeleissa.

Pilvi- ja verkkopalvelut on erikoistunut etenkin ohjelmistojen myymiseen laajemmalle asiakaskunnalle kuin vain teleoperaattoreille. Liiketoimintaryhmän asiakkaat siirtyvät Nokian mukaan yhä enemmän nimenomaan palveluina myytäviin tuotteisiin.

Teknologiayksikkö on erikoistunut patenttien lisensointiin ja uusien keksintöjen kehittämiseen.

”5g:n hyödyntäminen on vasta alkumetreillä. Arvioimme, että 5g:n markkinahuippu on kestoltaan noin kaksi kertaa 4G:n markkinahuippua pidempi ja luo pitkäkestoisia mahdollisuuksia. Nokian tehtävänä on muokata markkinoita tarjoamalla alan parhaita tuotteita, palveluita ja yhteyksiä, jotta asiakkaamme voivat varmistaa suorituskykynsä jatkuvan parantumisen”, Lundmark arvioi tiedotteessa.

Nokia lupaa myös ottaa liiketoiminnassaan entistä enemmän huomioon kestävän kehityksen.

Yhtiön kestävän kehityksen suunnitelma keskittyy ilmastoon, vastuulliseen liiketoimintaan ja toimintakulttuuriin, sillä yhtiö uskoo näillä olevan eniten vaikutusta kestävään kehitykseen ja liiketoimintaan.

Nokia ilmoitti hiljattain sitoutuvansa vähentämään sekä oman toimintansa että tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen tuottamia kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.