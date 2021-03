Usea suomalainen tuotemerkki lopetti yhteistyön tavarataloketjun kanssa vuonna 2018.

Suomalainen vaatemerkki Makia kertoo irtisanovansa yhteistyön Kärkkäisen kanssa.

Makian tiedotteen mukaan tuotteet eivät aivan heti poistu Kärkkäisen valikoimista, vaan jo tehdyt avoimet tilaukset ja ennakkoon myydyt tuotteet toimitetaan sovitusti. Makian mukaan yritys ei ota Kärkkäiseltä uusia tilauksia vastaan.

Makian ja Kärkkäisen yhteistyöstä on keskusteltu ja sitä on myös kritisoitu jo vuosien ajan.

Moni suomalainen tuotemerkki kertoi lopettavansa yhteistyön tavarataloketju Kärkkäisen kanssa sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi vuonna 2017 artikkelin Kärkkäisen omistajasta Juha Kärkkäisestä. Artikkeli käsitteli Kärkkäisen yhteistyötä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktivistien kanssa.

Tuolloin Makia jatkoi yhteistyötä, joka nyt irtisanotaan.

Makian mukaan päätöksen syynä ovat tavaratalon omistajan Juha Kärkkäisen arvot ja toiminta sosiaalisen median kanavissa.

”Uskomme, että kaikille ihmisille pitää antaa mahdollisuus parantaa toimintaansa ja käytöstään”, Makian luova johtaja Totti Nyberg sanoo tiedotteessa.

Nybergin mukaan päätöstä on vaikeuttanut se, että Kärkkäisen tuoma liikevaihto on ollut Makialle merkittävää. Myös käytännön yhteistyö on yhtiön mukaan ollut toimivaa.

Makia on saanut osakseen kritiikkiä asiasta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Nyberg toteaa kritiikin osuneen oikeaan siltä osin, että Makia uskoi pystyvänsä muuttamaan Kärkkäisen asioita sisältäpäin.

”Olimme väärässä.”