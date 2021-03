Vaatteiden vuokrausbisnes on pandemian menestystarina, ja nyt Suomesta saa ensi kertaa vuokrattua Marimekon vaatteita

Marimekon vaatteita on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista vuokrata Suomessa.­

Vuokraisitko Marimekon uutuusmekkoja kolmeksi päiväksi 55 eurolla? Vastaus on pitkälti vastaajasidonnainen, mutta nyt se on ylipäänsä ensimmäistä kertaa mahdollista.

Suomalaisen muotialan ja muotikaupan edistäjä Fashion Finland (Fafi) kertoo, että Marimekon vaatteita on nyt ensimmäistä kertaa vuokrattavissa Suomessa. Esimerkiksi Tukholmassa suomalaisen muotitalon vaatteita on ollut vuokrattavissa jo aiemmin.

Suomessa Marimekon vaatteita voi vuokrata käyttöönsä The Ateljé -nimisen vaatevuokraamon verkkokaupasta sekä Helsingin Punavuoressa sijaitsevasta liikeestä. Liikkeen valikoimissa on Marimekon kevään uutuuksia, pääasiassa mekkoja.

Vuokran vähimmäisaika on kolme päivää. Vaatteiden vuokrahinta alkaa 55 eurosta.

Vaatteiden vuokrauksesta on tullut maailmalla leviävä ilmiö viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi The Guardian kirjoitti viime syyskuussa, että vaatteiden vuokrausbisnes on ollut muotialan menestystarina koronapandemian aikana.

Useiden lehden haastattelemien vuokrausyrittäjien toiminta oli kasvanut huomattavasti vuoden 2020 aikana.

”Vuokrauksen suosio kasvaa, koska ihmiset ovat huolissaan tuloistaan, mutta haluavat silti jotain kivaa ja uutta päällepantavaa ilman taloudellista riskiä”, luonnehti My Wardrobe HQ -nimisen yhtiön perustaja Sacha Newall.

Kyse on Britannian ensimmäisestä laajamittaisen vaatevuokrausalustan tarjonneesta yrityksestä.