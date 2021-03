Liikenteen päästövähennyksiin suunnataan tukea paljon vähemmän kuin energiantuotantoon ja teollisuudelle.

EU:n elpymispaketista tulevilla avustuksilla voidaan Suomessa vauhdittaa merkittävästi luopumista fossiilisista polttoaineista. Suurimmat päästövähennykset arvioidaan saatavan energian tuotannosta ja teollisuudesta. Ne myös saavat tukea huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi liikennesektori.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) esitteli maanantaina hallituksen alustavan suunnitelman siitä, kuinka EU-avustukset käytetään. 2,1 miljardin euron potista noin puolet kohdistuu tavalla tai toisella vihreän siirtymän vauhdittamiseen.

Teollisuuden ja energiantuotannon vähähiilisten ratkaisujen edistämiseen suunnitelmassa on varattu runsaat 800 miljoonaa euroa, minkä lisäksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen kohdistetaan lähes 270 miljoonaa euroa. Myös t&k-rahojen jaossa painotetaan ilmastoratkaisujen kehittämistä.

Hallitus aikoo jakaa EU-avustuksia muun muassa tukemalla investointeja sähkö-, lämpö- ja kaasuverkkoihin. Tätä varten perustetaan uusi tukiohjelma, johon varataan runsaat 150 miljoonaa euroa.

Hallituksen toiveissa on vauhdittaa esimerkiksi sellaisia lämmitysverkkoihin tehtäviä investointeja, jotka mahdollistavat hukkalämpöjen hyödyntämisen. Suunnitelman mukaan hukkalämpöjen parempi hyödyntäminen mahdollistaisi kivihiilen energiakäytön lopettamisen Suomessa jo vuonna 2027, kaksi vuotta ennen lain määräämää takarajaa.

Toinen runsaan 150 miljoonan potti varataan uusien energiateknologioiden käyttöönotolle, etenkin suuren mittaluokan pilottilaitoksille.

Hallituksen suunnitelman mukaan tällä tuella voitaisiin edistää investointeja esimerkiksi merituulivoimaan, uudenlaisia raaka-aineita hyödyntäviin biojalostamoihin tai teollisen mittaluokan lämpöpumppuihin.

Molemmat tuet aiotaan valmistella ja jakaa niin pikaisesti, että ensimmäiset rakennustyöt voisivat käynnistyä jo ensi vuonna.

Investointeja vauhditetaan myös siten, että EU-avustuksista 12 miljoonaa euroa laitetaan lupaviranomaisten resurssien lisäämiseen.

Teollisuuden päästövähennyksiin on tulossa niin ikään tuntuvia tukia.

Hallitus aikoo tukea päästöttömän vedyn tuotantoa sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä teollisuudessa 150 miljoonalla eurolla. Lisäksi teollisuuden energiatehokkuuden parantamista ja prosessien sähköistämistä tuetaan 60 miljoonalla eurolla.

Sen sijaan liikenteen päästövähennyksiin EU-rahaa on tarjolla niukemmin, 40 miljoonaa euroa. Näin on siitä huolimatta, että sektorin päästöjen vähentäminen Suomessa on osoittautunut erityisen vaikeaksi, ja nykyisillä toimilla hallituksen hiilineutraaliustavoite ei toteudu.

Potista 20 miljoonaa euroa varataan tukemaan sähköautojen latauspisteiden rakentamista taloyhtiöihin. Jo tällä hetkellä käytössä olevaa tukea kasvatetaan ja laajennetaan siten, että tukea voivat hakea myös työpaikat.

Alustavien arvioiden mukaan tuki voisi kasvattaa latauspisteiden määrää taloyhtiöissä ja työpaikoilla noin 30 000:lla pisteellä. Tukea yksityisten latauspisteiden rakentamiseen on jaettu vuodesta 2018, ja tähän mennessä tuella on rakennettu noin 12 000 latauspistettä.

Toinen 20 miljoonaa käytetään siihen, että latauspisteiden ja biokaasun tankkausasemien julkista verkostoa vauhditetaan nostamalla liikenteen infrastruktuuritukea.

Pientalojen ja kuntien luopumista öljylämmityksestä vauhditetaan 70 miljoonan euron tuella.

Jatkossa taloyhtiöiden lisäksi työpaikat voivat hakea tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen.­

Alustavien arvioiden mukaan EU-avustuksilla vauhditetut investoinnit voisivat vähentää Suomen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä kuusi prosenttia vuoteen 2026 mennessä.

Energiasektorin päästöjen arvioidaan vähentyvän 2 miljoonaa tonnia ja teollisuuden päästöjen miljoona tonnia. Öljylämmityksestä luopuminen vähentäisi päästöjä noin 0,1 miljoonaa tonnia.

Luvut ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, sillä päästövähennykset riippuvat siitä, mitkä yksittäisten hankkeet tukia lopulta saavat.

Alustavat laskelmat eivät myöskään sisällä kaikkien rahoituskohteiden mahdollisia päästövähennysvaikutuksia. Esimerkiksi puutteellista latausverkostoa pidetään merkittävänä hidasteena liikenteen sähköistymiselle, joten investoinnit verkostoon voivat vauhdittaa sähköautoilua ja vähentää liikenteen päästöjä.

Myös ohjelmaan sisältyvät tuet kiertotalousinvestoinneille voivat auttaa päästöjen vähentämisessä. EU-rahaa ollaan ohjaamassa esimerkiksi sivuvirtojen ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen rakennusteollisuudessa, ja alan arvion mukaan tällä voitaisiin merkittävästi vähentää esimerkiksi sementin valmistuksen päästöjä.

Suunnitelmaan voi vielä tulla muutoksia. Hallituksen on määrä hyväksyä lopullinen suunnitelma huhtikuun lopussa.

Ensin suunnitelma menee Euroopan komission arvioitavaksi, jonka jälkeen EU-jäsenmaiden neuvosto hyväksyy sen.