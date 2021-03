Tilastokeskuksen aineiston mukaan miehillä on suuremmat tulot kuin naisilla mutta myös tuloerot.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen kirjoittaa blogissa, että naisten henkilökohtaisten nettotulojen mediaani oli toissa vuonna 20 920 euroa ja miesten 24 910 euroa. Naisten mediaanitulot olivat siten noin 16 prosenttia pienemmät kuin miesten.

Suurituloisin ikäluokka oli miehissä 44-vuotiaat eli vuonna 1975 syntyneet ja naisista 43-vuotiaat eli vuonna 1976 syntyneet.

Naisten ja miesten tulojen erot olivat vuonna 2019 suhteellisesti suurimmat 65–77-vuotiailla. Tässä ikäryhmässä naisten tulot olivat viidesosan pienemmät kuin miesten.

Erot ovat pienimmillään 21-vuotiailla, joilla henkilökohtaiset tulot ovat keskimäärin hyvin pienet, naisilla 11 850 euroa ja miehillä 11 360. Ainoastaan 18–20-vuotiaiden ikäryhmässä naisten henkilökohtaiset tulot olivat hieman miehiä suuremmat.

Tulojen pohjalta lasketut tuloerot ovat pienemmät naisilla kuin miehillä. Jaettaessa naiset ja miehet tasakokoisiin tuloryhmiin, naisten osuus on miehiä suurempi pieni- ja keskituloisissa ryhmissä.

Miesten määrä on selvästi naisia suurempi suurituloisimpaan neljäsosaan kuuluvissa tuloryhmissä. Miesten osuus on sitä suurempi, mitä suurituloisimmasta ryhmästä on kyse. Suurituloisimmassa neljäsosassa naisten osuus on noin 36 prosenttia. Kaikkein suurituloisimmassa viidessä prosentissa enää yksi neljästä on nainen.

Tuloeroja mittaavan Gini-kertoimen arvo oli vuonna 2019 naisilla 29,0, kun miehillä kerroin sai arvon 36,0. Gini-kerroin on sitä suurempi, mitä suuremmat tuloerot ovat. Kerroin saa arvon nolla tilanteessa, jossa kaikkien tulot ovat yhtä suuret, ja arvon sata, kun yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Miesten keskinäisiä tuloeroja kasvattaa suurituloisten miesten määrä.

Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta vuodelta 2019.